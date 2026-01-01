«Інвалідність» за $8000: на Волині викрили нову схему для ухилянтів
Сьогодні, 08:20
На Волині викрили чергову схему з ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Як зазначається, схема полягала в оформленні фіктивної інвалідності, а її організаторами виявилися троє місцевих мешканців, серед яких — працівниця медичного закладу.
«47-річна мешканка Ковеля разом зі спільниками організувала механізм отримання неправомірної вигоди за сприяння в оформленні фіктивної медичної документації та подальшому встановленні групи інвалідності», — розповіли у ДПСУ.
Свої послуги ділки оцінили у $8000 з кожного ухилянта, які отримували частинами.
«6 травня 2026 року після передачі другого траншу у розмірі $4 тисячі правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб», — йдеться у повідомленні.
