9 травня — це радянський спадок - історикиня з Волині





Про це Леся Бондарук. Зі слів історикині, саме вночі 8 травня був підписаний акт капітуляції нацистів в місті Реймс у Франції.



"8 травня – справжній день завершення Другої світової війни, адже саме в цей день Німеччина підписала акт про капітуляцію, щоправда, це не сподобалося Сталіну і він вимагав переписати документ ще раз за більшої російської радянської делегації. І це відбулося наступного дня у Берліні", – зазначила Леся Бондарук.



"Міф 9 травня – це один із актів "папєдобєсія" Росії. Росія робить із цього шоу, свято із гаслом "Можем повторіть" і вони сьогодні повторюють нову світову війну, яку розв’язали ще у 2014-му році, а нині активна фаза агресії Росії", – говорить волинська історикиня.



Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війни відзначають 8 травня у Європі, як і в Україні після Революції гідності.



"Тогочасний радянський режим із запровадженням святкування 9 травня створив такий собі міф про народ-переможець. Основний акцент робили на російському народові, хоча це найбільша помилка, бо в перемозі над нацизмом рівнозначний вклад був десяток держав і сотень народів. І про це треба завжди пам'ятати", – додала історикиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відзначення 9 травня Дня перемоги – це спадок Радянського Союзу. Цивілізований світ 8 травня відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війни.Про це Суспільному розповіла спеціалістка відділу Українського інституту національної пам’яті. Зі слів історикині, саме вночі 8 травня був підписаний акт капітуляції нацистів в місті Реймс у Франції."8 травня – справжній день завершення Другої світової війни, адже саме в цей день Німеччина підписала акт про капітуляцію, щоправда, це не сподобалося Сталіну і він вимагав переписати документ ще раз за більшої російської радянської делегації. І це відбулося наступного дня у Берліні", – зазначила Леся Бондарук."Міф 9 травня – це один із актів "папєдобєсія" Росії. Росія робить із цього шоу, свято із гаслом "Можем повторіть" і вони сьогодні повторюють нову світову війну, яку розв’язали ще у 2014-му році, а нині активна фаза агресії Росії", – говорить волинська історикиня.Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війни відзначають 8 травня у Європі, як і в Україні після Революції гідності."Тогочасний радянський режим із запровадженням святкування 9 травня створив такий собі міф про народ-переможець. Основний акцент робили на російському народові, хоча це найбільша помилка, бо в перемозі над нацизмом рівнозначний вклад був десяток держав і сотень народів. І про це треба завжди пам'ятати", – додала історикиня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію