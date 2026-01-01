9 травня — це радянський спадок - історикиня з Волині
Сьогодні, 09:15
Відзначення 9 травня Дня перемоги – це спадок Радянського Союзу. Цивілізований світ 8 травня відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війни.
Про це Суспільному розповіла спеціалістка відділу Українського інституту національної пам’яті Леся Бондарук. Зі слів історикині, саме вночі 8 травня був підписаний акт капітуляції нацистів в місті Реймс у Франції.
"8 травня – справжній день завершення Другої світової війни, адже саме в цей день Німеччина підписала акт про капітуляцію, щоправда, це не сподобалося Сталіну і він вимагав переписати документ ще раз за більшої російської радянської делегації. І це відбулося наступного дня у Берліні", – зазначила Леся Бондарук.
"Міф 9 травня – це один із актів "папєдобєсія" Росії. Росія робить із цього шоу, свято із гаслом "Можем повторіть" і вони сьогодні повторюють нову світову війну, яку розв’язали ще у 2014-му році, а нині активна фаза агресії Росії", – говорить волинська історикиня.
Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війни відзначають 8 травня у Європі, як і в Україні після Революції гідності.
"Тогочасний радянський режим із запровадженням святкування 9 травня створив такий собі міф про народ-переможець. Основний акцент робили на російському народові, хоча це найбільша помилка, бо в перемозі над нацизмом рівнозначний вклад був десяток держав і сотень народів. І про це треба завжди пам'ятати", – додала історикиня.
Коментарі 1
8 травня відзнпчає не цивілізований світ, а переможені!!! 9 травня - відзначають Переможці! Це Велика Перемога!!!
