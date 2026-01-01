Курс валют на 9 травня: скільки коштують долар, євро і злотий





Так вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,80 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 7 копійок). Натомість злотий залишився незмінним.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,80 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,54 (-7 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (±0 коп.).

