Чи очікувати магнітні бурі 9 травня: прогноз

У суботу, 9 травня 2026 року прогнозують слабку магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на помірному рівні. Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.