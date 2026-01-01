Без опалення та з пліснявою: що з приміщенням для тимчасового проживання переселенців в Олиці на Волині
Сьогодні, 12:14
Спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини після моніторингу місця тимчасового проживання переселенців в місті Олика зробили припис щодо неналежного стану приміщення, де розташували людей.
Як розповів Суспільному міський голова Олики Олександр Прендецький, про перевірку місця тимчасового проживання переселенців дізнався з інтернету.
Місце тимчасового проживання для ВПО в Олиці облаштували у 2022 році
З його слів, будинок, де зараз проживають 25 переселенців, побудований у 1939 році — це був лазарет для військових. Пізніше тут була розташована місцева амбулаторія. З 2019-го року до лютого 2022 року приміщення перебувало в занедбаному стані, без водопостачання, без електропостачання, без твердопаливного котла, батарей.
"24 лютого за дві неділі ми вже почали приймати ВПО. Нами душові кабіни відновлені, водопостачання, зроблений харчоблок, вмебльований, твердопаливний котел був зроблений. Була прочищена система опалення", — каже Олександр Прендецький.
Торік на оплату електроенергії, купівлю брикету та дров з міського бюджету виділили орієнтовно 400 тисяч гривень, каже міський голова.
Мешканці тимчасового прихистку в Олиці скаржаться на умови проживання
Пенсіонерка Тетяна Катунцева приїхала на Волинь з Рубіжного. Жінка каже, що мають дровітню та котельню. В опалювальний сезон їм привозили брикети, якими вони опалювали приміщення.
Через аварійний стан котла, говорить переселенка, опалення приміщення, де проживає 25 переселенців, припинили у березні під час морозів. Стіни в нежитлових приміщеннях покрила цвіль, зі стін у харчоблоці облущилась фарба.
"З даху тече прямо сюди, всі стіни — чорні, чорнота в кімнати іде, нічого не можемо зробити. А котел в середині лопнув. Він водяний, радіатор лопнув, туди поступає вода – палити не можна, інакше він вибухне", — говорить жінка.
Переселенка з Нікополя Марина Лаврушко живе в прихистку пів року з двома дітьми: 17-річною донькою та 8-річним сином. Каже, що в прихистку також була проблема з туалетом, але її вирішили самостійно.
Пенсіонерка Валентина Новаковська приїхала з Краматорська. На будинок, де живе, жінка не нарікає. Каже – вдячна місцевим. Територію навколо будівлі прикрасила квітами.
"Безкоштовно живемо тут, покупатися є де тут, попрати є де, їсти приготувати є де. Дякуємо їм за це. Опалення безкоштовне", — говорить переселенка.
Допомагає переселенцям в Олиці благодійний фонд "Рокада"
Допомагає переселенцям в Олиці благодійний фонд "Рокада", розповідає координаторка Тетяна Франчук.
"На кухні встановлене нове вікно, яке було дуже старим. Ми надавали також допомогу і матеріалами для ремонту косметичного, проте там люди проживають, які не здатні самостійно робити. Щось частково вони лагодили", — каже Тетяна Франчук.
З її слів, саме в це місце тимчасового проживання переселенців надавали інструменти, зокрема, косу для обкошування території біля прихистку, були встановлені двері у душові кабінки.
"Ні від мешканців, ні від громади ми не отримували звернень щодо стану аварійності котла. Наші донори з радістю відгукуються на такі ситуації, особливо коли йдеться про опалення в місцях тимчасового проживання. Тому громада може звертатися і до ОВА, і до нас", — каже Тетяна Франчук.
З її слів, внутрішньо-переміщені українці самостійно можуть звертатися до благодійників, можуть писати листи-звернення до донорів напряму, також працює гаряча лінія.
Як вирішуватимуть проблему з умовами проживання в тимчасовому прихистку в Олиці
Припис про усунення недоліків у місці тимчасового проживання переселенців в Олиці до обласної адміністрації ще не надходив, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод. Коли припис буде — його передадуть балансоутримувачу, а це Олицька міська рада.
"Ми будемо звертатися до нашої обласної влади, щоб вони тимчасово розмістили цих осіб в інших закладах. І ми будемо певні міри приймати. На сьогодні фінансування на будівельні роботи не передбачено в громаді. Тому що є інші виклики, які потрібно покривати", — каже Олицький міський голова Олександр Прендецький.
Коли ж офіційний документ надійде — змушені будуть робити ремонт приміщення, каже Олександр Прендецький. Тоді мешканців доведеться відселити на невизначений термін.
