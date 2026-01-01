У громаді на Волині демонтують пам’ятники радянському діячу

У Ратнівській громаді ухвалили рішення про демонтаж пам’ятників герою Радянського Союзу Володимиру Газіну.

Про це пише Район.Ратне.

Відповідне рішення прийняли депутати під час позачергової сесії селищної ради на виконання законів України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімів.

Йдеться про пам’ятники, розташовані на вулиці Центральній у селищі Ратне та на місці подвигу — у селі Височне.


