У громаді на Волині демонтують пам’ятники радянському діячу

Володимиру Газіну.



Про це пише



Відповідне рішення прийняли депутати під час позачергової сесії селищної ради на виконання законів України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімів.



Йдеться про пам’ятники, розташовані на вулиці Центральній у селищі Ратне та на місці подвигу — у селі Височне.





