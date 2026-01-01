Скільки коштують яйця на ринку у Луцьку
Сьогодні, 16:18
Після великоднього періоду ціни на яйця у Луцьку залишаються відносно стабільними. Вартість продукції залежить від категорії, розміру та місця продажу.
Журналісти ВСН поспілкувалися з продавцями на Центральному ринку та дізналися актуальні ціни на курячі яйця.
Найчастіше десяток яєць продають по 60–65 гривень. Саме така ціна нині переважає на більшості торгових точок.
Водночас у деяких продавців можна знайти дешевші варіанти — приблизно по 50 гривень за десяток. Є й дорожчі пропозиції — 70 гривень, усе залежить від розміру та якості продукції.
Продавці зазначають, що наразі ціни на яйця залишаються без різких змін, а попит після свят поступово стабілізувався.
