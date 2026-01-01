Скільки коштують яйця на ринку у Луцьку





Журналісти



Найчастіше десяток яєць продають по 60–65 гривень. Саме така ціна нині переважає на більшості торгових точок.



Водночас у деяких продавців можна знайти дешевші варіанти — приблизно по 50 гривень за десяток. Є й дорожчі пропозиції — 70 гривень, усе залежить від розміру та якості продукції.



Продавці зазначають, що наразі ціни на яйця залишаються без різких змін, а попит після свят поступово стабілізувався.

