Запаси моркви в Україні майже вичерпані: ціни зросли на 22% за тиждень





За словами експертів, на цей момент запаси цієї продукції у сховищах місцевих господарств фактично вичерпані, водночас попит на моркву залишається відносно стабільним. За таких умов фермери, які ще мають певні обсяги коренеплодів, отримали можливість підвищити відпускні ціни.



Наразі українські виробники готові відвантажувати якісну моркву за цінами 9–16 грн/кг ($0,21–0,36/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами ключових учасників ринку, торговельна активність у цьому сегменті помітно зросла. На тлі сезонного скорочення запасів моркви в господарствах це призвело до дефіциту якісної продукції на ринку.



Додамо, що рік тому на українському ринку моркви спостерігалася подібна ситуація, проте ціни на якісну продукцію були в середньому у 3,2 раза вищими, ніж зараз.



За словами експертів, на цей момент запаси цієї продукції у сховищах місцевих господарств фактично вичерпані, водночас попит на моркву залишається відносно стабільним. За таких умов фермери, які ще мають певні обсяги коренеплодів, отримали можливість підвищити відпускні ціни.Наразі українські виробники готові відвантажувати якісну моркву за цінами 9–16 грн/кг ($0,21–0,36/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами ключових учасників ринку, торговельна активність у цьому сегменті помітно зросла. На тлі сезонного скорочення запасів моркви в господарствах це призвело до дефіциту якісної продукції на ринку.Додамо, що рік тому на українському ринку моркви спостерігалася подібна ситуація, проте ціни на якісну продукцію були в середньому у 3,2 раза вищими, ніж зараз.

