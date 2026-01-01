На Волині компанія родини Добкіних планує збудувати ще одну птахоферму





Про новий проєкт йдеться у повідомленні про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, на офіційному сайті Володимирської міської ради від 1 травня 2026 року, пише



Володимир-Волинська аграрна компанія хоче спорудити птахоферму потужністю до 888 тис голів на рік неподалік села Федорівка Володимирського району. Там вона орендує дві земельні ділянки загальною площею 9,2 гектара з цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Впливу від запланованого будівництва та діяльності птахоферми може зазнати Володимирська міська територіальна громада.



Проєкт передбачає зведення чотирьох пташників з одночасним утриманням по 37 тисяч курей-бройлерів у кожному, тобто 148 тисяч голів одночасно. З урахуванням шести виробничих циклів на рік загальна продуктивність сягатиме до 888 тисяч голів на рік. Крім того, планується спорудження чотирьох бункерів для комбікорму об’ємом по 41,8 м³, операторських приміщень у кожному пташнику, дезбар’єру на в’їзді та інших допоміжних споруд.



Курей вирощуватимуть або на підлозі на підстилці, або в клітках. Годуватимуть готовим сухим комбікормом, який завозитимуть на ферму. Технологічний процес включає підготовку пташника до заселення, завезення і посадку молодняка, його дорощування, годування, напування, прибирання посліду, вивезення птиці на забій та профілактичну санобробку.



Кожен із чотирьох пташників опалюватиметься десятьма газовими теплогенераторами. Воду братимуть із двох наявних свердловин. Побутові й виробничі стоки вивозитимуть асенізаційні машини. У проєкті йдеться про створення нових робочих місць, однак конкретної цифри не вказують.



Пташник впливатиме в першу чергу на повітря. На стані ґрунтів і води, згідно з повідомленням, діяльність ферми суттєво не позначиться.



Громадськість має право до 18 травня надсилати зауваження та пропозиції. Після підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля призначать громадські слухання.



АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», як і Володимир-Волинська птахофабрика, зареєстроване у селі Федорівка, в 2019 році, статутний капітал – 113,6 мільйона гривень. Основний вид діяльності – виробництво інших виробів з деревини, виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.



Ця компанія входить до бізнесу родини братів Добкіних, бізнесменів та колишніх народних депутатів із «Опозиційного блоку». Співвласниками підприємства є Михайло, Дмитро, Олена і Алла Добкіни. Серед акціонерів з великим пакетом акцій – також ТОВ «Ореола» Компанія з управління активами». Окрім цієї, до їхнього бізнесу на Волині входять Володимир-Волинська птахофабрика й Луцька аграрна компанія.



Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого пособництва Росії кількох компаній братів Добкіних. Зокрема, розслідують, чи могли представники ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», АТ «Володимир-Волинська торговельна компанія» (зареєстрована в Харкові) та ТОВ «Луцька аграрна компанія» упродовж 2019–2021 років більшу частину виробленого м’яса постачати на тимчасово окуповані території Луганської області. Також існують підозри щодо постачання продукції «Володимир-Волинської птахофабрики» до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до РФ. На птахофабриці, яка торік увійшла до новоствореної компанії «Avesterra Group», звинувачення у держзраді відкидають.



У 2025 році «Avesterra Group» відкрила переробний завод на Волині, інвестувавши в нього 60 мільйонів євро. Також торік Луцька аграрна компанія повідомила про план звести птахоферму поруч села Крать Володимирського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Акціонерне товариство «Володимир-Волинська аграрна компанія» планує збудувати птахоферму неподалік села Федорівка Володимирського району, де орендує понад 9 гектарів землі. Планують вирощувати майже мільйон курей на рік. Це товариство – з групи компаній, що входить до бізнесу родини братів Добкіних, бізнесменів та колишніх народних депутатів із «Опозиційного блоку».Про новий проєкт йдеться у повідомленні про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, на офіційному сайті Володимирської міської ради від 1 травня 2026 року, пише "Сила правди" Володимир-Волинська аграрна компанія хоче спорудити птахоферму потужністю до 888 тис голів на рік неподалік села Федорівка Володимирського району. Там вона орендує дві земельні ділянки загальною площею 9,2 гектара з цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Впливу від запланованого будівництва та діяльності птахоферми може зазнати Володимирська міська територіальна громада.Проєкт передбачає зведення чотирьох пташників з одночасним утриманням по 37 тисяч курей-бройлерів у кожному, тобто 148 тисяч голів одночасно. З урахуванням шести виробничих циклів на рік загальна продуктивність сягатиме до 888 тисяч голів на рік. Крім того, планується спорудження чотирьох бункерів для комбікорму об’ємом по 41,8 м³, операторських приміщень у кожному пташнику, дезбар’єру на в’їзді та інших допоміжних споруд.Курей вирощуватимуть або на підлозі на підстилці, або в клітках. Годуватимуть готовим сухим комбікормом, який завозитимуть на ферму. Технологічний процес включає підготовку пташника до заселення, завезення і посадку молодняка, його дорощування, годування, напування, прибирання посліду, вивезення птиці на забій та профілактичну санобробку.Кожен із чотирьох пташників опалюватиметься десятьма газовими теплогенераторами. Воду братимуть із двох наявних свердловин. Побутові й виробничі стоки вивозитимуть асенізаційні машини. У проєкті йдеться про створення нових робочих місць, однак конкретної цифри не вказують.Пташник впливатиме в першу чергу на повітря. На стані ґрунтів і води, згідно з повідомленням, діяльність ферми суттєво не позначиться.Громадськість має право до 18 травня надсилати зауваження та пропозиції. Після підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля призначать громадські слухання.АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», як і Володимир-Волинська птахофабрика, зареєстроване у селі Федорівка, в 2019 році, статутний капітал – 113,6 мільйона гривень. Основний вид діяльності – виробництво інших виробів з деревини, виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.Ця компанія входить до бізнесу родини братів Добкіних, бізнесменів та колишніх народних депутатів із «Опозиційного блоку». Співвласниками підприємства є Михайло, Дмитро, Олена і Алла Добкіни. Серед акціонерів з великим пакетом акцій – також ТОВ «Ореола» Компанія з управління активами». Окрім цієї, до їхнього бізнесу на Волині входять Володимир-Волинська птахофабрика й Луцька аграрна компанія.Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого пособництва Росії кількох компаній братів Добкіних. Зокрема, розслідують, чи могли представники ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», АТ «Володимир-Волинська торговельна компанія» (зареєстрована в Харкові) та ТОВ «Луцька аграрна компанія» упродовж 2019–2021 років більшу частину виробленого м’яса постачати на тимчасово окуповані території Луганської області. Також існують підозри щодо постачання продукції «Володимир-Волинської птахофабрики» до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до РФ. На птахофабриці, яка торік увійшла до новоствореної компанії «Avesterra Group», звинувачення у держзраді відкидають.У 2025 році «Avesterra Group» відкрила переробний завод на Волині, інвестувавши в нього 60 мільйонів євро. Також торік Луцька аграрна компанія повідомила про план звести птахоферму поруч села Крать Володимирського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію