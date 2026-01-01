У лікарні на Волині встановлюють гібридну сонячну електростанцію
Сьогодні, 15:09
Горохівська громада продовжує посилювати енергетичну стійкість своїх важливих об’єктів. Черговим кроком у цьому напрямку стало встановлення дахової гібридної сонячної електростанції у Горохівській багатопрофільній лікарні.
Про це повідомляє Горохівська міська рада.
Проєкт реалізується за підтримки ГО «Екоклуб». З робочим візитом лікарню нещодавно відвідав експерт у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Дмитро Сакалюк.
Нова сонячна станція матиме потужність 35,7 кВт та буде оснащена акумуляторами ємністю 51,2 кВт·год. Це дозволить медичному закладу продовжувати роботу навіть у разі повного відключення електроенергії.
У першу чергу резервним живленням забезпечать критично важливі відділення лікарні:
- інтенсивна терапія;
- операційний блок;
- інші відділення терапевтичного корпусу.
«Саме тут стабільне електропостачання має вирішальне значення для порятунку життя людей — від роботи реанімаційного обладнання та проведення операцій до освітлення й подачі води», – йдеться у повідомленні.
Проєкт реалізували в межах ініціативи Svarog Ukraine.
SVAROG – це некомерційна організація, зареєстрована в Німеччині, створена для збору коштів на придбання та будівництво сонячних електростанцій для важливих муніципальних об’єктів – лікарень, шкіл, водопровідних споруд та інших установ критичної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Горохівська міська рада.
Проєкт реалізується за підтримки ГО «Екоклуб». З робочим візитом лікарню нещодавно відвідав експерт у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Дмитро Сакалюк.
Нова сонячна станція матиме потужність 35,7 кВт та буде оснащена акумуляторами ємністю 51,2 кВт·год. Це дозволить медичному закладу продовжувати роботу навіть у разі повного відключення електроенергії.
У першу чергу резервним живленням забезпечать критично важливі відділення лікарні:
- інтенсивна терапія;
- операційний блок;
- інші відділення терапевтичного корпусу.
«Саме тут стабільне електропостачання має вирішальне значення для порятунку життя людей — від роботи реанімаційного обладнання та проведення операцій до освітлення й подачі води», – йдеться у повідомленні.
Проєкт реалізували в межах ініціативи Svarog Ukraine.
SVAROG – це некомерційна організація, зареєстрована в Німеччині, створена для збору коштів на придбання та будівництво сонячних електростанцій для важливих муніципальних об’єктів – лікарень, шкіл, водопровідних споруд та інших установ критичної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У лікарні на Волині встановлюють гібридну сонячну електростанцію
Сьогодні, 15:09
У громаді на Волині демонтують пам’ятники радянському діячу
Сьогодні, 14:08
Без опалення та з пліснявою: що з приміщенням для тимчасового проживання переселенців в Олиці на Волині
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 9 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17