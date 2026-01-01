У лікарні на Волині встановлюють гібридну сонячну електростанцію

Горохівська громада продовжує посилювати енергетичну стійкість своїх важливих об’єктів. Черговим кроком у цьому напрямку стало встановлення дахової гібридної сонячної електростанції у Горохівській багатопрофільній лікарні.Про це повідомляє Горохівська міська рада.Проєкт реалізується за підтримки ГО «Екоклуб». З робочим візитом лікарню нещодавно відвідав експерт у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Дмитро Сакалюк.Нова сонячна станція матиме потужність 35,7 кВт та буде оснащена акумуляторами ємністю 51,2 кВт·год. Це дозволить медичному закладу продовжувати роботу навіть у разі повного відключення електроенергії.У першу чергу резервним живленням забезпечать критично важливі відділення лікарні:- інтенсивна терапія;- операційний блок;- інші відділення терапевтичного корпусу.«Саме тут стабільне електропостачання має вирішальне значення для порятунку життя людей — від роботи реанімаційного обладнання та проведення операцій до освітлення й подачі води», – йдеться у повідомленні.Проєкт реалізували в межах ініціативи Svarog Ukraine.SVAROG – це некомерційна організація, зареєстрована в Німеччині, створена для збору коштів на придбання та будівництво сонячних електростанцій для важливих муніципальних об’єктів – лікарень, шкіл, водопровідних споруд та інших установ критичної інфраструктури.