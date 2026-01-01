Альтанки, мангал і природа: добірка місць для відпочинку біля Луцька





На деяких базах відпочинку кажуть: закриті альтанки на найближчі вихідні вже майже всі зайняті. Із потеплінням попит на відпочинок біля води та серед лісу зростає щотижня.



Журналісти



Зона відпочинку «Боголюби»



У «Боголюбах» уже відчувається початок активного сезону. В адміністрації розповідають: закриті альтанки на найближчу суботу вже майже всі заброньовані.



Для компанії на 8–10 людей оренда альтанки коштує близько 900 гривень. На території є ставки, місця для прогулянок, спортивні майданчики та просторі зони для відпочинку компанією.



Тут дозволяють відпочинок із домашніми тваринами, однак для великих собак радять бронювати альтанки подалі від центральної частини комплексу. Причина проста — на вихідних тут багато сімей із дітьми, а територією вільно гуляють і місцеві собаки.



Якщо забули купити фольгу, кетчуп чи розпалювач — можна докупити на місці.



Номер для бронювання: 095 380 79 79



База відпочинку у Богушівці



У Богушівці атмосфера значно спокійніша. Тут немає великих натовпів чи десятків будиночків — лише кілька альтанок на закритій території серед зелені.



На базі кажуть: зараз працюють три альтанки, поруч є газон та невеликий дитячий майданчик. Саме сюди часто їдуть ті, хто хоче провести день на природі без великого скупчення людей.



Оренда альтанки для компанії до 10 людей коштує 600 гривень, більшої — 700 гривень. У вартість входить користування мангалом. Дрова можна придбати окремо або привезти свої.



Відпочинок із тваринами тут дозволяють, якщо собака не агресивна та не заважає іншим гостям. Територія огороджена, тому для власників домашніх улюбленців це може бути зручним варіантом.



Номер для бронювання: 095 133 38 13



Ставок «у Руслана» у Сирниках



Сирники вже кілька років залишаються однією з найпопулярніших локацій для виїзду на шашлики неподалік Луцька. Тут є альтанки різного формату, пляж та велика зона біля водойми.



Вхід на територію коштує 100 гривень з однієї людини. Для компаній тут облаштовані альтанки різного формату, зокрема й більші варіанти для великих компаній.



Частина людей приїжджає сюди не лише на шашлики, а й просто провести день біля озера — із пледом, музикою та розмовами на природі.



Номер для бронювання: 050 160 99 00



За 10 хвилин від Луцька: альтанки у Липинах



Для тих, хто не хоче їхати далеко від міста, ще одним варіантом можуть стати альтанки у Липинах. Тут облаштована закрита територія з кількома альтанками для невеликих компаній.



Оренда коштує 600–700 гривень залежно від розміру альтанки. У вартість входить користування мангалом, а дрова можна придбати на місці або привезти із собою.



Власники дозволяють відпочинок із домашніми тваринами, якщо вони не агресивні та не заважають іншим гостям.



Формат тут значно спокійніший, ніж у великих заміських комплексах: без натовпів, гучної музики та великих зон відпочинку. Такий варіант більше підійде для невеликої компанії або сімейного пікніка неподалік міста.



Номер для бронювання: 050 621 41 02



Еко-простір для пікніків у Заборолі



Ще один варіант для відпочинку компанією — еко-простір для пікніків неподалік Луцька. Тут облаштовані альтанки різного розміру, є дитячий майданчик та магазин на території.



Для невеликих компаній на 10–12 людей оренда альтанки коштує 1500 гривень. Середня альтанка для 20–25 людей обійдеться у 2500 гривень, а велика — для компаній до 40 людей — у 3500 гривень.



У вартість входить користування альтанкою, мангалом та решітками або шампурами. Дрова та вугілля можна придбати на місці: дрова коштують 200 гривень, вугілля — 300. Також дозволяють привозити власні.



На території дозволяють відпочинок із домашніми тваринами.



Номер для бронювання: 066 923 12 83



Допоки прогноз погоди не передбачає різких змін, лучани продовжують шукати місця, де можна хоча б на день втекти від міського шуму — ближче до природи та запаху диму від мангалу.





