Щурі у вікнах: в Луцьку бабуся влаштувала смердюче пекло сусідам





Мешканці розповідають, що гризуни бігають просто у під’їзді, а під вікнами квартири лежать гори речей майже до рівня вікон, пише



«Перебувати у під’їзді просто нереально. Тут стоїть страшенний сморід», — каже журналістка.



Люди стверджують, що неодноразово намагалися поговорити із власницею помешкання — пані Любою, однак вона або відмовляється від допомоги, або заперечує проблему.



Журналісти також намагалися поспілкуватися з жінкою, однак вона реагувала агресивно та не захотіла говорити. На зауваження про сміття й мишей відповіла, що гризуни нібито бігають із підвалу, а сама вона «кожен день миє».



На першому поверсі будинку розташована амбулаторія. Її працівники кажуть, що квартиру зверху вже неодноразово підтоплювало.



«Це вже третій раз затоплюється. Останніх, може, пів року», — розповіли працівники амбулаторії.



За словами мешканців, вони неодноразово зверталися у різні служби та інстанції, але ситуація не змінювалася. Нещодавно люди подали скаргу до муніципальної варти.



У департаменті муніципальної варти повідомили, що на жінку вже склали адміністративний протокол за статтею 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення через захаращення квартири. Матеріали передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.



Також у муніципальній варті кажуть, що спілкувалися з власницею квартири. Вона пообіцяла, що родичі допоможуть їй прибрати сміття та вивезти речі.



Наразі ситуація, за словами сусідів, залишається без змін. Люди кажуть, що готові допомогти жінці прибрати квартиру, однак вона постійно відмовляється від допомоги або проганяє охочих допомогти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

