Загинув у бою за Україну: у Луцьку в останню дорогу провели Героя Андрія Васюру

У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відспівали військовослужбовця Васюру Андрія Олександровича (28.05.1980 р.н.).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Герой загинув 25 липня 2024 року в районі населеного пункту Новоселівка Перша Донецької області.

Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
