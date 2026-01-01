Загинув у бою за Україну: у Луцьку в останню дорогу провели Героя Андрія Васюру
Сьогодні, 17:09
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відспівали військовослужбовця Васюру Андрія Олександровича (28.05.1980 р.н.).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Герой загинув 25 липня 2024 року в районі населеного пункту Новоселівка Перша Донецької області.
Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
