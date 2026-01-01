Як масштабувати продажі бренду натуральних чаїв через Google Ads: кейс Ланет CLICK





Підхід Ланет CLICK до налаштування Google Ads





Фахівці оновлювали товарні фіди, тестували оголошення, покращували CTR та відсіювали слабкі групи товарів. Така робота з контекстною рекламою забезпечила стабільне зростання ефективності кампаній і масштабування продажів без втрати рентабельності.



З якими викликами зіткнувся проєкт

На старті оптимізації команда Ланет CLICK зіткнулася з низкою бар’єрів:



зростання вартості кліка та необхідність утримання стабільного CPA;

конкуренція з офлайн-ритейлом;

складність масштабування рекламних кампаній без втрати ефективності;

нерівномірний попит у різних регіонах;

висока конкуренція в пошуку.

Чого вдалося досягти

З огляду на метрики ефективності реклами для інтернет-магазину можна зробити такі висновки:



Performance Max забезпечив стабільний потік транзакцій із ROAS 4,6-4,8.

Брендовий пошук дав найвищу віддачу: CTR – 23,66 % і ROAS – 10,34.

CPA 92-136 грн залишався значно нижчим за середній чек 750 грн.



Висновки

Досвід фахівців показує, що синергія PMax і пошукових кампаній дозволяє одночасно масштабувати охоплення та ефективно конвертувати попит. Системний аналіз і робота спеціалістів Ланет CLICK зі стратегією робить PPC рекламу вагомим інструментом зростання. Переходьте на сторінку агенції, щоб замовити налаштування контекстної реклами:



У сфері eCommerce конкуренція постійно посилюється, а вартість залучення клієнта невпинно зростає. Для українських брендів це означає одне: стандартні підходи вже не дають бажаного результату. Саме тому якісне налаштування Google Ads стає ключовим інструментом масштабування. Кейс Ланет CLICK дає змогу побачити, як команда агенції просувала бренд натуральних чаїв. Базою стратегії стало якісне налаштування реклами в Google, де PMax використовувався для залучення нової аудиторії та ремаркетингу, а пошукові оголошення – для перехоплення гарячого попиту. Кампанії були структуровані за регіонами, що дозволило краще керувати бюджетами та враховувати попит.

