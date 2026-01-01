У Луцьку 27 будинків, садочок та школа залишились без гарячої води





Станом на зараз, 27 будинків залишились без подачі гарячої води, повідомив у коментарі Антон Безносиков.



Адреси



вул. Воїнів-афганців, 1, 7;



вул. Кравчука, 15, 19, 19-А, 19-Б, 26, 26-А, 26-Б, 28, 32, 34, 34-А;



просп. Соборності, 28, 30, 30-А, 32, 32-А, 32-Б, 34;



вул. Конякіна, 29, 29-А, 29-Б, 31, 33, 37, 37-А.



Також без гарячої води залишились ДНЗ № 19 (вул. Воїнів-афганців, 5) та ліцей № 26 (вул. Кравчука, 30).



Коли відновлять послугу



У зв’язку з роботами призупинили роботу двох центральних теплових пунктів на вул. Кравчука, 19-Л та Кравчука, 26-В з 4 травня.



Завершити реконструкцію та відновити гаряче водопостачання планують до 31 травня.



До слова, у липні в цьому мікрорайоні знову на місяць відключать постачання гарячої води — котельню на вул. Івана Корсака зупинять на профілактичний ремонт.



Про реконструкцію



Загальна протяжність мережі, яку оновлюють, 618 метрів (діаметр труб — 530/710 мм). Вартість робіт — 33,5 мільйона гривень.



«75% теплових мереж міста, які експлуатує ДКП „Луцьктепло“, мають статус зношених. Магістральна теплова мережа на вулиці Кравчука належить до тих, оновлення яких є критично важливим для стабільної роботи в осінньо-зимовий період», — пояснив речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.



Тепломережу поділили на дві частини між трьома тепловими камерами.



Наразі комунальники працюють на першій ділянці, де замінюють зношені трубопроводи на сучасні попередньо-ізольовані, а також оновлюють запірну арматуру та фасонні елементи, каже речник.



Зварювальні роботи триватимуть щонайменше два тижні, після чого для частини споживачів відновлять гаряче водопостачання. Далі реконструкція продовжиться на другій ділянці.

