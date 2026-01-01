Священників УПЦ на Волині зупинили працівники ТЦК, виник конфлікт: що відомо
Сьогодні, 13:00
Увечері 7 травня на автодорозі Рівне — Луцьк, на виїзді з населеного пункту Дерно, священнослужителів Володимир-Волинської єпархії УПЦ зупинили працівники ТЦК та СП. Внаслідок конфлікту був застосований сльозогінний газ.
Про це у дописі на Facebook-сторінці повідомили у Володимир-Волинській єпархії УПЦ.
Позиція священнослужителів
Як зазначили у дописі єпархії, мобільний блокпост зупинив автомобіль, у якому перебували митрополит Володимир, протоієрей Олександр Кобенко та диякон Дмитро Манецький.
"Працівники ТЦК почали силоміць витягувати владику з машини. Коли отець Олександр намагався захистити митрополита, представники ТЦК застосували до нього перцевий балончик, поставили на коліна та почали бити", — йдеться у дописі.
Зі слів священнослужителів, внаслідок конфлікту у владики стався серцевий напад, а в отця — "гостра алергічна реакція на газ".
Суспільне намагалося зв'язатися з єпархією, щоб отримати коментарі у священників, проте номер телефону зазначений для контактів на Facebook-сторінці єпархії виявився недійсний.
Що кажуть у волинському ТЦК та СП
Як повідомила у коментарі Суспільному речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук, священнослужителі відмовилися надати військово-облікові документи для перевірки.
"У зв’язку з цим було прийнято рішення про супровід громадян до ТЦК для встановлення осіб та з’ясування обставин. Під час супроводу один із громадян чинив словесний та фізичний опір, у зв’язку з чим до нього застосовано сльозогінний газ", — сказала речниця.
Після встановлення осіб, говорить Уляна Кравчук, з’ясувалося, що один чоловік виключений з обліку, інший — користується правом на відстрочку, після чого їх відпустили.
Інформація щодо спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцями ТЦК або працівниками поліції не підтверджується, зазначила речниця обласного ТЦК.
Суспільне також звернулося за коментарем у поліцію. Як розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, станом на 8 травня до правоохоронців із заявами щодо неправомірних дій військовослужбовців ТЦК під час оповіщення, священнослужителі не зверталися.
