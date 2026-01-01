Лучанин, який провіз на капоті працівника ТЦК, служить у війську

На Волині судили жителя Луцька, який у березні цього року на трасі в селі Гаразджа пересів із пасажирського крісла буса Volkswagen Т6 на водійське та провіз на капоті військового ТЦК. Це сталося, коли в чоловіка попросили пред'явити військово-обліковий документ.

Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.

За даними досудового розслідування, 25 березня 2026 року група військовослужбовців ТЦК виїхала до села Гаразджа Луцького району для проведення оповіщення та вручення повісток. Вранці того ж дня на вулиці Лісній зупинили автомобіль Volkswagen Т6, пасажиром якого був обвинувачений лучанин.

Водій автомобіля вийшов, щоб пред'явити документи, а пасажир пересів на водійське крісло і розпочав рух. Військовий ТЦК спробував перекрити проїзд, але потрапив на капот, на якому проїхав орієнтовно 50 метрів. Таким чином обвинувачений створив загрозу для життя і здоров'я потерпілого.

Дії лучанина кваліфікували як погрозу вбивством службовій особі.

Судовий процес відбувся у спрощеному провадженні, без присутності учасників. Попередньо обвинувачений надав суду заяву про визнання своєї винуватості. Наразі він проходить військову службу. Чоловіка визнали винним, суддя призначив йому рік пробаційного нагляду.

Довідково: На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд.

