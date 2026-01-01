Лучанин, який провіз на капоті працівника ТЦК, служить у війську





Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



За даними досудового розслідування, 25 березня 2026 року група військовослужбовців ТЦК виїхала до села Гаразджа Луцького району для проведення оповіщення та вручення повісток. Вранці того ж дня на вулиці Лісній зупинили автомобіль Volkswagen Т6, пасажиром якого був обвинувачений лучанин.



Водій автомобіля вийшов, щоб пред'явити документи, а пасажир пересів на водійське крісло і розпочав рух. Військовий ТЦК спробував перекрити проїзд, але потрапив на капот, на якому проїхав орієнтовно 50 метрів. Таким чином обвинувачений створив загрозу для життя і здоров'я потерпілого.



Дії лучанина кваліфікували як погрозу вбивством службовій особі.



Судовий процес відбувся у спрощеному провадженні, без присутності учасників. Попередньо обвинувачений надав суду заяву про визнання своєї винуватості. Наразі він проходить військову службу. Чоловіка визнали винним, суддя призначив йому рік пробаційного нагляду.



Довідково: На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд.

