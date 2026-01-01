У Луцьку мешканці просять відремонтувати двір на вулиці В’ячеслава Хурсенка
Сьогодні, 11:12
У Луцьку мешканці будинку на вулиці В’ячеслава Хурсенка, 50-В зареєстрували петицію з проханням здійснити комплексний благоустрій прибудинкової території.
Наразі двір перебуває у незадовільному стані, зазначає автор електронного звернення Андрій Третяк. Станом на 8 травня петиція зібрала 54 підписи із необхідних 300, пише misto.media.
Пошкоджене покриття, мала кількість паркомісць створюють незручності та небезпеку для дітей через неконтрольований рух автомобілів, йдеться у повідомленні.
Лучани просять міську раду:
відремонтувати дорожнє покриття;
облаштувати паркомісця;
встановити дитячий майданчик;
встановити лавки та урни;
розглянути можливість озеленення території.
Як реагує міськрада
Наразі перелік дворів, які ремонтуватимуть цього року, ще остаточно не сформований, повідомив misto.media начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Яворський.
З його слів, у місті тривають обстеження прибудинкових територій, після яких визначать найбільш проблемні ділянки та сформують пропозиції щодо ремонту.
Нагадаємо, цьогоріч з бюджету громади виділили 80 млн грн на ремонт прибудинкових територій. Наразі фахівці досліджують двори й ведуть перемовини з мешканцями.
Двір на В’ячеслава Хурсенка, 50-В поки не входив до попередніх переліків і звернень щодо нього раніше не фіксували.
Чи внесуть його до плану робіт — залежатиме від результатів обстеження та наявності фінансування, зазначив посадовець.
