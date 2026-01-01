У Луцьку мешканці просять відремонтувати двір на вулиці В’ячеслава Хурсенка





Наразі двір перебуває у незадовільному стані, зазначає автор електронного звернення Андрій Третяк. Станом на 8 травня петиція зібрала 54 підписи із необхідних 300, пише



Пошкоджене покриття, мала кількість паркомісць створюють незручності та небезпеку для дітей через неконтрольований рух автомобілів, йдеться у повідомленні.



Лучани просять міську раду:



відремонтувати дорожнє покриття;



облаштувати паркомісця;



встановити дитячий майданчик;



встановити лавки та урни;



розглянути можливість озеленення території.



Як реагує міськрада



Наразі перелік дворів, які ремонтуватимуть цього року, ще остаточно не сформований, повідомив misto.media начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Яворський.



З його слів, у місті тривають обстеження прибудинкових територій, після яких визначать найбільш проблемні ділянки та сформують пропозиції щодо ремонту.



Нагадаємо, цьогоріч з бюджету громади виділили 80 млн грн на ремонт прибудинкових територій. Наразі фахівці досліджують двори й ведуть перемовини з мешканцями.



Двір на В’ячеслава Хурсенка, 50-В поки не входив до попередніх переліків і звернень щодо нього раніше не фіксували.



Чи внесуть його до плану робіт — залежатиме від результатів обстеження та наявності фінансування, зазначив посадовець.

Наразі двір перебуває у незадовільному стані, зазначає автор електронного звернення. Станом на 8 травня петиція зібрала 54 підписи із необхідних 300, пише misto.media Пошкоджене покриття, мала кількість паркомісць створюють незручності та небезпеку для дітей через неконтрольований рух автомобілів, йдеться у повідомленні.відремонтувати дорожнє покриття;облаштувати паркомісця;встановити дитячий майданчик;встановити лавки та урни;розглянути можливість озеленення території.Наразі перелік дворів, які ремонтуватимуть цього року, ще остаточно не сформований, повідомив misto.media начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міської ради Віктор Яворський.З його слів, у місті тривають обстеження прибудинкових територій, після яких визначать найбільш проблемні ділянки та сформують пропозиції щодо ремонту.Нагадаємо, цьогоріч з бюджету громади виділили 80 млн грн на ремонт прибудинкових територій. Наразі фахівці досліджують двори й ведуть перемовини з мешканцями.Двір на В'ячеслава Хурсенка, 50-В поки не входив до попередніх переліків і звернень щодо нього раніше не фіксували.Чи внесуть його до плану робіт — залежатиме від результатів обстеження та наявності фінансування, зазначив посадовець.

