Біля Луцька автомобіль з'їхав у кювет і загорівся





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про те, що в кюветі біля с. Жидичин Луцького району горить автомобіль, надійшло на лінію 101 о 15:41.



На місця події працювали рятувальники з м. Луцька, та добровільна пожежна команда з с. Жидичин. О 16:11 вони ліквідували горіння.



Крім того, рятувальники допомогли медикам транспортувати до карети швидкої чоловіка, який зазнав травм під час автопригоди.



Обставини та причину пожежі з’ясовують.

