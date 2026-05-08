Уночі росію атакували дрони і ракети. Є влучання в Пермі і Ярославлі

Уночі 8 травня Росію атакували дрони і ракети. Міністерство оборони країни-агресора заявило, що протягом ночі ППО збила 264 БпЛА над 16 регіонами і акваторіями Азовського і Чорного морів.

Московський мер Сєргєй Собянін станом на 6 ранку повідомляв про 25 збитих дронів. Голова Ростовської області Юрій Слюсарь сказав, що ППО відбила дроново-ракетну атаку, падіння уламків і руйнування є в Таганрозі, Батайську, Ростові-на-Дону.

Також дрони знову атакували Пермь, по якій били вчора. Там вражено "промисловий майданчик", заявив губернатор Дмітрій Манохін.

В Ярославлі горів нафтопереробний завод “Славнефть-ЯНОС”, передає ASTRA.

Удар по об'єкту в Ярославлі уже підтвердив український президент.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", – сказав він.

З 6 травня мало діяти перемир'я, оголошене Україною, але Росія його не дотрималася. Натомість вона оголосила його з опівночі 8 травня – щоб провести парад і святкування у Москві наступного дня. Україна сказала, що діятиме дзеркально. Президент Володимир Зеленський вранці повідомив, що від початку доби Росія 140 разів обстріляла позиції і провела 10 штурмів – попри те, що обіцяла зупинити всі бої.

