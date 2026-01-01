Євросоюз планує власні переговори з Кремлем без США
Сьогодні, 03:41
На тлі застою в мирних ініціативах адміністрації Трампа європейські лідери розпочали підготовку до власних напрямів переговорів із Кремлем.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про проведення консультацій з лідерами 27 країн ЄС. Сторони шукають кращий спосіб організації діалогу з Росією в той момент, коли Москва буде готова до переговорів. Про це пише "Gazeta ua", посилаючись на Financial Times.
У Європі все більше скепсису щодо перспектив мирних переговорів, які очолює президент США Дональд Трамп.
ЄС має власний потенціал для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, вважає глава Європейської ради Антоніу Кошта. Він зазначив про підтримку з боку України відповідних кроків.
За словами Кошти, ще минулого місяця президент Володимир Зеленський запропонував європейцям "зробити позитивний внесок" у переговори з Росією.
Офіс президента Зеленського відповів Financial Times, що питання можливих контактів Євросоюзу з російською владою мають відбуватися скоординовано з інтересами України.
Водночас Кошта визнав, що Москва наразі не демонструє ознак готовності до конструктивного діалогу.
У лютому 2026 року помічник Путіна Юрій Ушаков грубо відхилив спроби обговорити участь ЄС у переговорах, пише FT. Він відповів нецензурною лайкою на спробу французьких представників підняти це питання.
"Вибачте, взагалі-то ні, йдіть на х…", - сказав помічник російського диктатора.
Москва припинила переговори з Україною, вимагаючи від Києва вивести війська з Донбасу.
До виконання ультиматуму черговий раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США позбавлений сенсу. Про це заявив Юрій Ушаков, помічник російського президента з питань зовнішньої політики.
Він додав, що всі, і українські переговірники, "розуміють, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок", після чого зупиняться бої на фронті.
