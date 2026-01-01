Воїни з Волині отримали нагороди за оборону Торецька. ФОТО





Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.



До Дня піхоти, який відзначався напередодні, начальник Торецької міської військової адміністрації, полковник Василь Чинчик вручив низці бійців 100 омбр медалі «За оборону Торецької громади».



«Сталева Сотка» разом із приданими їй підрозділами впродовж понад 15 місяців вела запеклі вуличні бої у цьому шахтарському місці. Битва за Торецьк увійшла в історію як найтриваліша битва російсько-української війни.

Військовослужбовці волинської "Сталевої сотки" отримали нагороди з нагоди Дня піхоти.Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.До Дня піхоти, який відзначався напередодні, начальник Торецької міської військової адміністрації, полковниквручив низці бійців 100 омбр медалі «За оборону Торецької громади».«Сталева Сотка» разом із приданими їй підрозділами впродовж понад 15 місяців вела запеклі вуличні бої у цьому шахтарському місці. Битва за Торецьк увійшла в історію як найтриваліша битва російсько-української війни.

