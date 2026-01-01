На Волині відновлюють дорожнє покриття на «варшавській трасі»

На Волині продовжують покращувати стан проїзду автошляхами державного значення.Щодоби дорожньо-ремонтні бригади підрядних підприємств ліквідовують до 10 тисяч квадратних метрів деформацій дорожнього покриття, - повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Активні роботи тривають на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін). Нині дорожники працюють на ділянці Любомль – МАПП «Ягодин». Автодорога М-07 є одним із ключових логістичних маршрутів країни, який забезпечує рух вантажного транспорту до українсько-польського кордону та відіграє важливу роль у міжнародних перевезеннях, експорті й доставці критично важливих вантажів.На «варшавці» в межах Волині уже відновлено понад 144 тис. м² дорожнього покриття, із них на площі майже 138 тис.м2 позбулись деформацій методом укладання асфальтобетону великими картами.У період воєнного стану першочергове завдання дорожників – забезпечити безпечний та безперебійний проїзд основними маршрутами. Реконструкція чи капітальний ремонт потребують значного фінансування та тривалого часу. Тому нині основний акцент на оперативній ліквідації ямковості та інших найбільш проблемних деформацій покриття. Роботи проводяться в межах експлуатаційного утримання доріг, саме тому на проїзній частині залишаються фрагменти старого покриття поруч із новими картами ремонту.Дорожники закликають водіїв бути максимально уважними у місцях проведення дорожніх робіт, обережно рухатись поблизу працівників і дорожньої техніки, а також на відфрезерованих ділянках, що підготовлені до влаштування асфальтобетонної суміші.