На 16% більше, ніж торік: у 2025-ому Волинь зібрала 1,5 млн. т зерна

Господарства усіх категорій у 2025 році зібрали 1,5 млн.т зернових та зернобобових культур, що на 16,1% більше, ніж у 2024 роціПро це інформує "Волинь-нова", посилаючись на обласне статуправління.Підприємствами зібрано майже 1,2 млн.т зерна (78% загального обсягу), середня врожайність якого становила 72,9 центнер з гектара зібраної площі. Серед зернових культур половину обсягу займала кукурудза, 43% – пшениця, решта – ячмінь, жито, овес та тритикале. Господарствами усіх категорій вирощено 962 тис.т картоплі, 559 тис.т цукрового буряку, 291 тис.т овочевих культур, 195 тис.т сої, 84 тис.т соняшнику та 37 тис.т плодових та ягідних культур.На забій реалізовано 155 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), вироблено майже 268 тис.т молока та 187,7 млн.шт яєць.Господарства населення залишались основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід, у тваринництві – молока та яєць. Підприємства переважали у вирощуванні зернових та технічних культур, виробництві м’яса», - йдеться у повідомленні.