Лучанка отримала грант від держави і розвиває сімейний бренд одягу. ФОТО

Тетяна Приймачук із Луцька розвиває сімейний бренд одягу ТМ ZIGZAG. Тут створюють та декорують одяг стразами, працюють над власними колекціями й постійно розширюють виробництво.Продукцію бренду можна знайти у 15 шоу-румах, власному магазині, а також серед партнерств із відомими брендами.Про програму Власна справа /грант/ Тетяна дізналася від чоловіка та із ЗМІ. У вересні 2024 року вона подала заявку на отримання мікрогранту, вже у жовтні отримала позитивне рішення, а в листопаді уклала договір про надання коштів.Від подання заявки до отримання мікрогранту минуло близько двох місяців.«Усі процеси — від подання заяви до отримання грантових коштів — пройшли легко», — розповідає підприємиця.Завдяки мікрогранту вдалося зробити ще один крок уперед у розвитку бізнесу — придбати станок для нанесення страз гарячої фіксації на плівку або тканину.А ще — створити два нових робочих місця. До команди прийняли оператора швацького устаткування та менеджера зі збуту."Щоб пройти цей шлях було простіше — звертайтесь до офісів «Зроблено в Україні», які працюють на базі центрів зайнятості у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському. Наші фахівці допоможуть розібратися в умовах програми, розкажуть про всі деталі та супроводжуватимуть вас на кожному етапі — від подання заявки до реалізації вашої бізнес-ідеї", - йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру зайнятості .