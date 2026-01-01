Лучанка отримала грант від держави і розвиває сімейний бренд одягу. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Тетяна Приймачук із Луцька розвиває сімейний бренд одягу ТМ ZIGZAG. Тут створюють та декорують одяг стразами, працюють над власними колекціями й постійно розширюють виробництво.
Продукцію бренду можна знайти у 15 шоу-румах, власному магазині, а також серед партнерств із відомими брендами.
Про програму Власна справа /грант/ Тетяна дізналася від чоловіка та із ЗМІ. У вересні 2024 року вона подала заявку на отримання мікрогранту, вже у жовтні отримала позитивне рішення, а в листопаді уклала договір про надання коштів.
Від подання заявки до отримання мікрогранту минуло близько двох місяців.
«Усі процеси — від подання заяви до отримання грантових коштів — пройшли легко», — розповідає підприємиця.
Завдяки мікрогранту вдалося зробити ще один крок уперед у розвитку бізнесу — придбати станок для нанесення страз гарячої фіксації на плівку або тканину.
А ще — створити два нових робочих місця. До команди прийняли оператора швацького устаткування та менеджера зі збуту.
"Щоб пройти цей шлях було простіше — звертайтесь до офісів «Зроблено в Україні», які працюють на базі центрів зайнятості у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському. Наші фахівці допоможуть розібратися в умовах програми, розкажуть про всі деталі та супроводжуватимуть вас на кожному етапі — від подання заявки до реалізації вашої бізнес-ідеї", - йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру зайнятості .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Продукцію бренду можна знайти у 15 шоу-румах, власному магазині, а також серед партнерств із відомими брендами.
Про програму Власна справа /грант/ Тетяна дізналася від чоловіка та із ЗМІ. У вересні 2024 року вона подала заявку на отримання мікрогранту, вже у жовтні отримала позитивне рішення, а в листопаді уклала договір про надання коштів.
Від подання заявки до отримання мікрогранту минуло близько двох місяців.
«Усі процеси — від подання заяви до отримання грантових коштів — пройшли легко», — розповідає підприємиця.
Завдяки мікрогранту вдалося зробити ще один крок уперед у розвитку бізнесу — придбати станок для нанесення страз гарячої фіксації на плівку або тканину.
А ще — створити два нових робочих місця. До команди прийняли оператора швацького устаткування та менеджера зі збуту.
"Щоб пройти цей шлях було простіше — звертайтесь до офісів «Зроблено в Україні», які працюють на базі центрів зайнятості у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському. Наші фахівці допоможуть розібратися в умовах програми, розкажуть про всі деталі та супроводжуватимуть вас на кожному етапі — від подання заявки до реалізації вашої бізнес-ідеї", - йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру зайнятості .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанка отримала грант від держави і розвиває сімейний бренд одягу. ФОТО
Сьогодні, 08:25
На Волині відновлюють дорожнє покриття на «варшавській трасі»
Сьогодні, 05:28
Євросоюз планує власні переговори з Кремлем без США
Сьогодні, 03:41
Воїни з Волині отримали нагороди за оборону Торецька. ФОТО
Сьогодні, 01:15