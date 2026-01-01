8 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження етнограф, фольклорист, педагог, професор кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки(на фото), письменник, журналіст і видавецьЇх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.Сьогодні у світі відзначають День Червоного Хреста і Червоного півмісяця. Він заснований на честь швейцарського гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня в 1828 році.У середині минулого століття з його ініціативи вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. У 1863-му. за його ініціативою була скликана конференція, що поклала початок міжнародному товариству Червоного Хреста.