Ціни на полуницю зросли на Волині на на 30%. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Ткачук.



З його слів, в першу чергу на ціноутворення вплинула логістика, далі — не зовсім сприятливі умови, навіть, для тепличного вирощування. Торік ціна на полуницю у сезон була 60-90 гривень за кілограм, цього року прогнозують — 120 гривень за кілограм і вище.



"Зараз прогнозують суттєве підвищення цін і в сезон. Ще один погодний фактор є, тому можна очікувати, навіть, не очікуваного. Я маю на увазі, що в сезон буде не суттєво знижена ціна, особливо на роздрібних ринках", — говорить Андрій Ткачук.



У Луцьку ціни на полуницю цього року у порівнянні з минулим зросли орієнтовно на 30%



Покупчиня Катерина обирає на одному із ринків у Луцьку полуницю. Каже: цього сезону купує ягоди не вперше.



"Я дивлюсь на зовнішній вигляд. Всі кажуть: вона смачна, але я не знаю. Різна попадається. Буває смачна, а буває без смаку, всередині одна вода. Я завжди беру середню, велика набирається водою і тому не смачна", — говорить покупчиня.



На цьому ринку зараз продають полуницю, вирощену у теплицях і привезену із Закарпаття. Ягоди завезли тиждень тому, розказує продавчиня Ольга.



"Полуниця сьогодні подорожчала. Вчора була дешевше, по 300 продавали. Була Греція, а після почалася із Закарпаття. І тоді вже почнеться домашня. Вона смачна. Грецька ніби й була солодка, але далеко не то", — каже продавчиня.



Орієнтовно пів сотні кілограмів полуниці щодня продає продавчиня Ірина. Каже, якщо буде тепло, то за два тижні на полицях луцьких ринків з’являться ягоди, вирощені на волинських полях. З її слів, сезон на закарпатську полуницю почався півтора-два тижні тому, як тільки потеплішало, бо перед цим були морози. Вона була, але трішки. В більшості була полуниця з Греції.



"Найкращий сорт — це буде Румба. ї ціна стартує в залежності від розміру. Чим вона дрібніша, тим дешевше. Якщо більша полуниця, то дорожче. Ще є такий сорт, як Альба, вона твердіша. Коли її кусаєш, то вона більш хрумка і легеньку кислинку має", — каже продавчиня Ірина.



Зі слів заступника директора обласного департаменту економіки Андрія Ткачука, на ріст цін на полуницю впливає ще й дефіцит робочої сили, який зараз є в Україні.

Ціни на полуницю цього року у порівнянні з минулим зросли орієнтовно на 30 %. Сезон домашньої полуниці на луцьких ринках ще не розпочався, зараз продають ягоди, вирощені і привезені із Закарпаття, що також впливає на ріст цін.

