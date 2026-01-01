«Не рекомендуємо бути в Москві»: Зеленський зробив попередження перед 9 травня

Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.



Про це повідомляє



Удари по об'єктах РФ перед 9 травня



За словами глави держави, українські сили завдали низку ударів по російських об'єктах, включно з цілями в Пермському регіоні та в районі Каспійського моря.



Серед уражених об'єктів він згадав ракетний корабель, здатний застосовувати "Калібри", а також нафтову інфраструктуру на значній відстані від українського кордону.



Окремо Зеленський відзначив результати ударів по Брянському напрямку, Туапсе та інших важливих об'єктах нафтової галузі Росії.



Перемир'я і позиція Москви на тлі 9 травня



Президент нагадав, що Україна пропонувала припинення вогню, зокрема з 6 травня, однак, за його словами, у відповідь послідували нові атаки і погрози з боку Росії.



Він підкреслив, що Москва, за його оцінкою, прагне забезпечити спокійне проведення заходів 9 травня, після чого, як стверджує українська сторона, може продовжити бойові дії. Також, за словами Зеленського, вже лунають заяви про можливі удари після цієї дати.



Попередження напередодні 9 травня



Зеленський назвав риторику російського керівництва "неадекватною логікою" і повідомив, що низка країн, близьких до Росії, планують направити своїх представників до Москви на заходи 9 травня.



У Росії вже допускають можливість ударів після 9 травня, що українська сторона розцінює як дивну і неадекватну логіку керівництва країни.



"Також надійшли звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники планують бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", - резюмував Зеленський.



Нагадуємо, що Європейський союз не планує зменшувати присутність своїх дипломатичних представництв у Києві, незважаючи на заклики Росії до іноземних місій евакуювати персонал до 9 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українинапередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.За словами глави держави, українські сили завдали низку ударів по російських об'єктах, включно з цілями в Пермському регіоні та в районі Каспійського моря.Серед уражених об'єктів він згадав ракетний корабель, здатний застосовувати "Калібри", а також нафтову інфраструктуру на значній відстані від українського кордону.Окремо Зеленський відзначив результати ударів по Брянському напрямку, Туапсе та інших важливих об'єктах нафтової галузі Росії.Президент нагадав, що Україна пропонувала припинення вогню, зокрема з 6 травня, однак, за його словами, у відповідь послідували нові атаки і погрози з боку Росії.Він підкреслив, що Москва, за його оцінкою, прагне забезпечити спокійне проведення заходів 9 травня, після чого, як стверджує українська сторона, може продовжити бойові дії. Також, за словами Зеленського, вже лунають заяви про можливі удари після цієї дати.Зеленський назвав риторику російського керівництва "неадекватною логікою" і повідомив, що низка країн, близьких до Росії, планують направити своїх представників до Москви на заходи 9 травня.У Росії вже допускають можливість ударів після 9 травня, що українська сторона розцінює як дивну і неадекватну логіку керівництва країни."Також надійшли звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники планують бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", - резюмував Зеленський.Нагадуємо, що Європейський союз не планує зменшувати присутність своїх дипломатичних представництв у Києві, незважаючи на заклики Росії до іноземних місій евакуювати персонал до 9 травня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію