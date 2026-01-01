Умисне наїхав на поліцейського: на Волині водія авто взяли під варту

Волинянин, який здійснив умисний наїзд на поліцейського, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 44-річному жителю села Грудки Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

Встановлено, що зранку 05 травня 2026 року волинянин, який рухався автодорогою в селі Липини Луцького району за кермом автомобіля марки «Mercedes Sprinter», не виконав неодноразові законні вимоги правоохоронців про зупинку транспортного засобу та, намагаючись утекти, здійснив умисний наїзд на поліцейського, після чого залишив місце події та продовжив рух.

Під час подальшого переслідування втікача патрульні поліцейські застосували табельну зброю, вистріливши по колесах автомобіля. Лише після цього транспортний засіб зупинився.

Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Загрози життю поліцейського, який перебуває в лікарняному закладі, немає.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

