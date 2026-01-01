У столиці Чечні лунали вибухи: під прицілом - будівля ФСБ та військова база

У місті Грозний, столиці Чеченської Республіки рф, від світанку лунали вибухи, повідомляють про атаки безпілотників.

Про це повідомили місцеві пабліки, зокрема чеченський опозиційний рух Niyso. Влада Чечні поки що не коментувала атаки, пише Громадське.

Соцмережами поширилися кадри атак у районах, де розташовані нова будівля місцевої адміністрації, військове містечко та місцеве управління ФСБ.

Telegram-канал Astra за результатами OSINT-аналізу поширених кадрів заявив, що безпілотники атакували район Ханкали в передмісті Грозного. Там розташовується російська військова база і дислокується штаб 42 гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Ще один удар припав по території біля залізничного вокзалу Грозного. Він розташований у центральній частині міста — менш ніж за два кілометри від резиденції Рамзана Кадирова і приблизно за 1,2 кілометра від комплексу «Грозний-Сіті». А за 120 метрів розташовується будівля управління ФСБ щодо Чечні.

