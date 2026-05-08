Зеленський анонсував візит представників Трампа до України
Сьогодні, 14:08
Представники американського президента Дональда Трампа можуть приїхати до Києва наприкінці весни – на початку літа.
Про це написав у телеграмі глава України Володимир Зеленский за результатами доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова, пише LB.ua.
«Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», – зазначив Зеленський.
Також розповів, що обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.
«Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», – додав президент.
Вчора секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Маямі на зустріч із представниками США.
