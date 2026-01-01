Після 2 років невідомості підтвердили загибель воїна з Волині Василя Павловича

Після 2 років невідомості підтвердили загибель воїна з Волині Василя Павловича
Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату. Після двох років невідомості підтвердили загибель воїна-краянина.

Про це йдеться на сторінці Старовижівської селищної ради.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України. Старовижівська громада отримала трагічне підтвердження загибелі нашого земляка — ПАВЛОВИЧА ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 29 грудня 1983 року народження, жителя села Седлище. Василь Анатолійович загинув 13 листопада 2024 року, захищаючи Україну, її свободу та незалежність", - йдеться у дописі на сторіці громади.

Майже два роки родина та громада жили в очікуванні звістки, сподіваючись на його повернення. Сьогодні ми змушені прийняти найболючішу правду — наш Захисник загинув.

Про дату та час зустрічі й поховання Героя буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Василь Павлович, Стара Вижівка, Волинь, війна, втрата, загибель, підтвердження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє волинян отруїлися грибами
Сьогодні, 21:16
Після 2 років невідомості підтвердили загибель воїна з Волині Василя Павловича
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
На Волині поліцейські привітали донечку загиблого колеги з днем народження
Сьогодні, 19:07
23-річного волинянина судитимуть за смертельну аварію
Сьогодні, 18:08
Медіа
відео
1/8