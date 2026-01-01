Після 2 років невідомості підтвердили загибель воїна з Волині Василя Павловича

Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату. Після двох років невідомості підтвердили загибель воїна-краянина.Про це йдеться на сторінці Старовижівської селищної ради."З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України. Старовижівська громада отримала трагічне підтвердження загибелі нашого земляка —, 29 грудня 1983 року народження, жителя села Седлище. Василь Анатолійович загинув 13 листопада 2024 року, захищаючи Україну, її свободу та незалежність", - йдеться у дописі на сторіці громади.Майже два роки родина та громада жили в очікуванні звістки, сподіваючись на його повернення. Сьогодні ми змушені прийняти найболючішу правду — наш Захисник загинув.Про дату та час зустрічі й поховання Героя буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.