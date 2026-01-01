Після 2 років невідомості підтвердили загибель воїна з Волині Василя Павловича
Сьогодні, 20:41
Волинь знову здригнулася від страшної звістки про втрату. Після двох років невідомості підтвердили загибель воїна-краянина.
Про це йдеться на сторінці Старовижівської селищної ради.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України. Старовижівська громада отримала трагічне підтвердження загибелі нашого земляка — ПАВЛОВИЧА ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 29 грудня 1983 року народження, жителя села Седлище. Василь Анатолійович загинув 13 листопада 2024 року, захищаючи Україну, її свободу та незалежність", - йдеться у дописі на сторіці громади.
Майже два роки родина та громада жили в очікуванні звістки, сподіваючись на його повернення. Сьогодні ми змушені прийняти найболючішу правду — наш Захисник загинув.
Про дату та час зустрічі й поховання Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це йдеться на сторінці Старовижівської селищної ради.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України. Старовижівська громада отримала трагічне підтвердження загибелі нашого земляка — ПАВЛОВИЧА ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 29 грудня 1983 року народження, жителя села Седлище. Василь Анатолійович загинув 13 листопада 2024 року, захищаючи Україну, її свободу та незалежність", - йдеться у дописі на сторіці громади.
Майже два роки родина та громада жили в очікуванні звістки, сподіваючись на його повернення. Сьогодні ми змушені прийняти найболючішу правду — наш Захисник загинув.
Про дату та час зустрічі й поховання Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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