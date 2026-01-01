23-річного волинянина судитимуть за смертельну аварію

Волинянина судять за вчинення смертельної ДТП у стані сп'яніння.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 23-річного волинянина за фактом порушення в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).Встановлено, що увечері 20 квітня 2025 року нетверезий чоловік, який не мав посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Ford Ranger», на лісовій дорозі між селами Гута Боровенська та Фаринки Камінь-Каширського району допустив зіткнення з мотоциклом марки «Geon X - Road 200 Light», що рухався в зустрічному напрямку.У результаті ДТП 22-річний водій мотоцикла отримав травми, від яких помер.Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.СУ ГУНП у Волинській області.відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.