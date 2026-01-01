На Волині поліцейські привітали донечку загиблого колеги з днем народження.Про це повідомили у поліції Волині.Сім років виповнилосьДівчинку завітали поздоровити перший заступник начальника ГУНП, начальник управління кадрового забезпеченнята інші колеги.Єлизаветі побажали здійснення мрій, успіхів, багато друзів та щасливого дитинства під мирним небом.Школярка з мамоювисловили вдячність поліцейським за подарунки, увагу і турботу.Тато Єлизавети, полковник, трагічно загинув на сході країни у серпні минулого року, він служив у стрілецькому батальйоні поліції Івано-Франківської області.Тривалий час працював у слідчих підрозділах поліції Волині. Тож тут колегу добре пам’ятають: як професіонала, фахівця своєї справи, люблячого сім'янина.Олександра немає поруч із донькою, але поруч із нею залишаються його колеги, люди, які пам’ятають її тата, знають, яким він був, і хочуть, щоб Єлизавета завжди відчувала: вона не сама. Для поліцейської родини пам’ять про загиблих - це не лише слова. Це підтримка їхніх близьких, увага до дітей, готовність бути поруч у важливі для них моменти.