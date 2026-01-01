На Волині поліцейські привітали донечку загиблого колеги з днем народження
Сьогодні, 19:07
На Волині поліцейські привітали донечку загиблого колеги з днем народження.
Про це повідомили у поліції Волині.
Сім років виповнилось Єлизаветі Солов’янчик.
Дівчинку завітали поздоровити перший заступник начальника ГУНП Віталій Кондратюк, начальник управління кадрового забезпечення Роман Масловський та інші колеги.
Єлизаветі побажали здійснення мрій, успіхів, багато друзів та щасливого дитинства під мирним небом.
Школярка з мамою Іриною висловили вдячність поліцейським за подарунки, увагу і турботу.
Тато Єлизавети, полковник Олександр Солов’янчик, трагічно загинув на сході країни у серпні минулого року, він служив у стрілецькому батальйоні поліції Івано-Франківської області.
Тривалий час працював у слідчих підрозділах поліції Волині. Тож тут колегу добре пам’ятають: як професіонала, фахівця своєї справи, люблячого сім'янина.
Олександра немає поруч із донькою, але поруч із нею залишаються його колеги, люди, які пам’ятають її тата, знають, яким він був, і хочуть, щоб Єлизавета завжди відчувала: вона не сама. Для поліцейської родини пам’ять про загиблих - це не лише слова. Це підтримка їхніх близьких, увага до дітей, готовність бути поруч у важливі для них моменти.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Сім років виповнилось Єлизаветі Солов’янчик.
Дівчинку завітали поздоровити перший заступник начальника ГУНП Віталій Кондратюк, начальник управління кадрового забезпечення Роман Масловський та інші колеги.
Єлизаветі побажали здійснення мрій, успіхів, багато друзів та щасливого дитинства під мирним небом.
Школярка з мамою Іриною висловили вдячність поліцейським за подарунки, увагу і турботу.
Тато Єлизавети, полковник Олександр Солов’янчик, трагічно загинув на сході країни у серпні минулого року, він служив у стрілецькому батальйоні поліції Івано-Франківської області.
Тривалий час працював у слідчих підрозділах поліції Волині. Тож тут колегу добре пам’ятають: як професіонала, фахівця своєї справи, люблячого сім'янина.
Олександра немає поруч із донькою, але поруч із нею залишаються його колеги, люди, які пам’ятають її тата, знають, яким він був, і хочуть, щоб Єлизавета завжди відчувала: вона не сама. Для поліцейської родини пам’ять про загиблих - це не лише слова. Це підтримка їхніх близьких, увага до дітей, готовність бути поруч у важливі для них моменти.
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