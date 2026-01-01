На Волині помер хлопчик, якого близько місяця тому збив неповнолітній мотоцикліст

Зупинилося серце маленького волинянина, за життя якого близько місяця боролися лікарі.Про це повідомляють на сторінці Люблинецького ліцею."Адміністрація, педагогічний колектив, учні та всі учасники освітнього процесу Люблинецького ліцею Волинської обласної ради висловлюють щирі та глибокі співчуття учням Головенкам Яну та Марті, їхнім батькам та рідним у зв’язку з непоправною втратою — передчасною смертю молодшого брата Ореста Головенка", - йдеться у дописі на сторінці громади.Як повідомляє ВСН, автопригода трапилась 8 серпня, у Люблинці Ковельського району.Водій мотоцикла Suzuki, 2009 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, 2013 року народження. Обоє – мешканці Ковельського району.Унаслідок ДТП хлопці отримали травми, забої та переломи і були ушпиталені в медзаклад.