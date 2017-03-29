У Луцьку обговорюють можливість платної парковки в центрі міста. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
Ситуація із паркуванням у центрі Луцька вже не перший рік викликає дискусії. Особливо важко знайти вільне місце на проспекті Волі. Відтак нині обговорюють питання про створення платного паркування.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Більшість водіїв діляться: знайти вільне паркомісце на проспекті Волі дійсно непросто.
Містяни кажуть, платне паркування могло б частково вирішити проблему, змусивши водіїв не залишати автомобілі надовго. Водночас короткочасну стоянку, на їхню думку, варто таки залишити безкоштовною.
Та чи справді 10 хвилин буде достатньо для короткочасної стоянки? Принаймні нині саме такий термін безкоштовного паркування розглядають у міськраді.
«Певний період часу буде безкоштовне паркування. Тобто ми розуміємо, що людина під'їхала по справах або висадити чи забрати дитину зі школи. До 10 хвилин це може бути безкоштовне паркування», – говорить заступниця міського голови Юлія Дацюк.
Та для водіїв важлива не лише сама можливість припаркуватися. Якщо за місце доведеться платити, вони очікують і відповідних умов: облаштованої парковки, зрозумілих правил та впевненості, що залишене авто буде в безпеці.
Не менш важливе питання – що робити за автомобілями мешканців будинків, які розташовані поруч із майбутніми платними парковками.
У міськраді запевняють, для них передбачать безкоштовну стоянку у вечірній та нічний час.
Представник громадянського руху Свідомі Михайло Наход каже, платне паркування допоможе впорядкувати ситуацію в центрі та дасть змогу водіям швидше знаходити вільні місця. Водночас це може стимулювати лучан частіше користуватись громадським транспортом. Втім, є і низка проблем, які місту доведеться врахувати.
«По-перше, треба передбачити достатній час для безкоштовного паркування, щоб це не було 10 хвилин, а щоб це було, наприклад, півгодини, щоб людина могла вирішити інші справи в той час, коли автомобіль ще залишатиметься стояти безкоштовно. Ще одне, це вимагає вкладень в інфраструктуру, зокрема в паркомати, інші засоби для того, щоб це паркування було належним чином організоване. Краще спочатку зробити майданчики для платного паркування, там де можна поставити шлагбауми, а на проспекті Волі лишити ще на якийсь час безкоштовним. У ремонт проспекту Волі були вкладені значні бюджетні кошти, і відразу там запроваджувати платне паркування, не провівши відповідних експериментів і досліджень, поки що не варто», – зазначає Михайло Наход.
Тому поки що питання платного паркування на проспекті Волі лише на стадії обговорення.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Більшість водіїв діляться: знайти вільне паркомісце на проспекті Волі дійсно непросто.
Містяни кажуть, платне паркування могло б частково вирішити проблему, змусивши водіїв не залишати автомобілі надовго. Водночас короткочасну стоянку, на їхню думку, варто таки залишити безкоштовною.
Та чи справді 10 хвилин буде достатньо для короткочасної стоянки? Принаймні нині саме такий термін безкоштовного паркування розглядають у міськраді.
«Певний період часу буде безкоштовне паркування. Тобто ми розуміємо, що людина під'їхала по справах або висадити чи забрати дитину зі школи. До 10 хвилин це може бути безкоштовне паркування», – говорить заступниця міського голови Юлія Дацюк.
Та для водіїв важлива не лише сама можливість припаркуватися. Якщо за місце доведеться платити, вони очікують і відповідних умов: облаштованої парковки, зрозумілих правил та впевненості, що залишене авто буде в безпеці.
Не менш важливе питання – що робити за автомобілями мешканців будинків, які розташовані поруч із майбутніми платними парковками.
У міськраді запевняють, для них передбачать безкоштовну стоянку у вечірній та нічний час.
Представник громадянського руху Свідомі Михайло Наход каже, платне паркування допоможе впорядкувати ситуацію в центрі та дасть змогу водіям швидше знаходити вільні місця. Водночас це може стимулювати лучан частіше користуватись громадським транспортом. Втім, є і низка проблем, які місту доведеться врахувати.
«По-перше, треба передбачити достатній час для безкоштовного паркування, щоб це не було 10 хвилин, а щоб це було, наприклад, півгодини, щоб людина могла вирішити інші справи в той час, коли автомобіль ще залишатиметься стояти безкоштовно. Ще одне, це вимагає вкладень в інфраструктуру, зокрема в паркомати, інші засоби для того, щоб це паркування було належним чином організоване. Краще спочатку зробити майданчики для платного паркування, там де можна поставити шлагбауми, а на проспекті Волі лишити ще на якийсь час безкоштовним. У ремонт проспекту Волі були вкладені значні бюджетні кошти, і відразу там запроваджувати платне паркування, не провівши відповідних експериментів і досліджень, поки що не варто», – зазначає Михайло Наход.
Тому поки що питання платного паркування на проспекті Волі лише на стадії обговорення.