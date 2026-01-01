Ворог втратив понад 1200 солдатів за минулу добу, - Генштаб ЗСУ





Про це вранці 5 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали:



особового складу — близько 1 495 050 (+1 260) осіб;

танків — 12 328 (+3);

бойових броньованих машин — 25 273 (+1);

артилерійських систем — 49 227 (+65);

РСЗВ — 2 093 (+5);

засоби ППО — 1 604 (0);

літаків — 441 (0);

гелікоптерів — 355 (0);

наземних робототехнічних комплексів — 2 502 (+13);

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 499 809 (+1 898);

крилаті ракети — 5 070 (0);

кораблі / катери — 35 (0);

підводні човни — 2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 144 043 (+401);

спеціальна техніка — 4 644 (+8);



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російська армія втратила 1260 одиниць особового складу та 65 артилерійських систем.Про це вранці 5 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали:особового складу — близько 1 495 050 (+1 260) осіб;танків — 12 328 (+3);бойових броньованих машин — 25 273 (+1);артилерійських систем — 49 227 (+65);РСЗВ — 2 093 (+5);засоби ППО — 1 604 (0);літаків — 441 (0);гелікоптерів — 355 (0);наземних робототехнічних комплексів — 2 502 (+13);БПЛА оперативно–тактичного рівня — 499 809 (+1 898);крилаті ракети — 5 070 (0);кораблі / катери — 35 (0);підводні човни — 2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни — 144 043 (+401);спеціальна техніка — 4 644 (+8);Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію