Ворог втратив понад 1200 солдатів за минулу добу, - Генштаб ЗСУ

Ворог втратив понад 1200 солдатів за минулу добу, - Генштаб ЗСУ
За минулу добу російська армія втратила 1260 одиниць особового складу та 65 артилерійських систем.

Про це вранці 5 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали:

особового складу — близько 1 495 050 (+1 260) осіб;
танків — 12 328 (+3);
бойових броньованих машин — 25 273 (+1);
артилерійських систем — 49 227 (+65);
РСЗВ — 2 093 (+5);
засоби ППО — 1 604 (0);
літаків — 441 (0);
гелікоптерів — 355 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2 502 (+13);
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 499 809 (+1 898);
крилаті ракети — 5 070 (0);
кораблі / катери — 35 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 144 043 (+401);
спеціальна техніка — 4 644 (+8);

Дані уточнюються.

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Теги: втрати ворога, зведення, Генштаб
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