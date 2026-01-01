Волинських нотаріусів привітали з професійним святом та відзначили почесними грамотами. ФОТО

Григорій Недопад

Приватних і державних нотаріусів Волині з нагоди професійного свята привітав голова Волинської обласної радиПро це повідомили на сторінці Волинської облради.Під час урочистостей зазначили, що волинська нотаріальна спільнота є однією з лідерів в Україні за професійними показниками. Зокрема, тут фіксують найменшу кількість скарг від клієнтів, жодного скасованого нотаріального рішення, а також одну з найвищих інтенсивностей вчинення нотаріальних актів і дій кожним фахівцем. Це, за словами учасників заходу, підтверджували колеги з Нотаріальної палати України, представники Міністерства юстиції та судової системи.Голова Волинської Нотаріальної палатинаголосила, що нотаріус у своїй роботі одночасно виступає як правник, психолог і медіатор. Професія передбачає високу відповідальність перед законом, громадянами та державою, а одним із головних професійних здобутків є довіра людей.За її словами, держава суттєво розширила повноваження нотаріату. Йдеться, зокрема, про ведення державних реєстрів, відкриття ринку землі, а також питання, пов’язані зі зниклими безвісти та загиблими.«Маємо сформовані цінності, професійну впевненість, усвідомлення можливостей і прагнення руху вперед. Бажаю єдності і професійного розвитку», – звернулася до колег Тетяна Рачкова.Григорій Недопад своєю чергою відзначив особливу роль нотаріату в правовій системі.«Це сфера, де право перетинається з життям. Але найповніше зведення норм і законів не спроможне передбачити усі можливі життєві ситуації. Саме тому цей фах вимагає не лише глибоких професійних знань, але й мудрості і високих моральних чеснот», – зазначив голова облради.Він подякував нотаріусам за професійну та принципову роботу, а також за волонтерську діяльність і підтримку Сил оборони України. З нагоди професійного свята Григорій Недопад відзначив кращих нотаріусів почесними грамотами Волинської обласної ради.Окрім урочистостей,. Від початку повномасштабного вторгнення нотаріальна спільнота області реалізує два масштабні волонтерські проєкти – «Авто для ЗСУ» та ініціативу з тактичного медичного забезпечення.