Волинських нотаріусів привітали з професійним святом та відзначили почесними грамотами. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Приватних і державних нотаріусів Волині з нагоди професійного свята привітав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.
Про це повідомили на сторінці Волинської облради.
Під час урочистостей зазначили, що волинська нотаріальна спільнота є однією з лідерів в Україні за професійними показниками. Зокрема, тут фіксують найменшу кількість скарг від клієнтів, жодного скасованого нотаріального рішення, а також одну з найвищих інтенсивностей вчинення нотаріальних актів і дій кожним фахівцем. Це, за словами учасників заходу, підтверджували колеги з Нотаріальної палати України, представники Міністерства юстиції та судової системи.
Голова Волинської Нотаріальної палати Тетяна Рачкова (на головному фото) наголосила, що нотаріус у своїй роботі одночасно виступає як правник, психолог і медіатор. Професія передбачає високу відповідальність перед законом, громадянами та державою, а одним із головних професійних здобутків є довіра людей.
За її словами, держава суттєво розширила повноваження нотаріату. Йдеться, зокрема, про ведення державних реєстрів, відкриття ринку землі, а також питання, пов’язані зі зниклими безвісти та загиблими.
«Маємо сформовані цінності, професійну впевненість, усвідомлення можливостей і прагнення руху вперед. Бажаю єдності і професійного розвитку», – звернулася до колег Тетяна Рачкова.
Григорій Недопад своєю чергою відзначив особливу роль нотаріату в правовій системі.
«Це сфера, де право перетинається з життям. Але найповніше зведення норм і законів не спроможне передбачити усі можливі життєві ситуації. Саме тому цей фах вимагає не лише глибоких професійних знань, але й мудрості і високих моральних чеснот», – зазначив голова облради.
Він подякував нотаріусам за професійну та принципову роботу, а також за волонтерську діяльність і підтримку Сил оборони України. З нагоди професійного свята Григорій Недопад відзначив кращих нотаріусів почесними грамотами Волинської обласної ради.
Окрім урочистостей, волинські нотаріуси традиційно долучилися до збору коштів на потреби українських захисників. Від початку повномасштабного вторгнення нотаріальна спільнота області реалізує два масштабні волонтерські проєкти – «Авто для ЗСУ» та ініціативу з тактичного медичного забезпечення.
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Про це повідомили на сторінці Волинської облради.
Під час урочистостей зазначили, що волинська нотаріальна спільнота є однією з лідерів в Україні за професійними показниками. Зокрема, тут фіксують найменшу кількість скарг від клієнтів, жодного скасованого нотаріального рішення, а також одну з найвищих інтенсивностей вчинення нотаріальних актів і дій кожним фахівцем. Це, за словами учасників заходу, підтверджували колеги з Нотаріальної палати України, представники Міністерства юстиції та судової системи.
Голова Волинської Нотаріальної палати Тетяна Рачкова (на головному фото) наголосила, що нотаріус у своїй роботі одночасно виступає як правник, психолог і медіатор. Професія передбачає високу відповідальність перед законом, громадянами та державою, а одним із головних професійних здобутків є довіра людей.
За її словами, держава суттєво розширила повноваження нотаріату. Йдеться, зокрема, про ведення державних реєстрів, відкриття ринку землі, а також питання, пов’язані зі зниклими безвісти та загиблими.
«Маємо сформовані цінності, професійну впевненість, усвідомлення можливостей і прагнення руху вперед. Бажаю єдності і професійного розвитку», – звернулася до колег Тетяна Рачкова.
Григорій Недопад своєю чергою відзначив особливу роль нотаріату в правовій системі.
«Це сфера, де право перетинається з життям. Але найповніше зведення норм і законів не спроможне передбачити усі можливі життєві ситуації. Саме тому цей фах вимагає не лише глибоких професійних знань, але й мудрості і високих моральних чеснот», – зазначив голова облради.
Він подякував нотаріусам за професійну та принципову роботу, а також за волонтерську діяльність і підтримку Сил оборони України. З нагоди професійного свята Григорій Недопад відзначив кращих нотаріусів почесними грамотами Волинської обласної ради.
Окрім урочистостей, волинські нотаріуси традиційно долучилися до збору коштів на потреби українських захисників. Від початку повномасштабного вторгнення нотаріальна спільнота області реалізує два масштабні волонтерські проєкти – «Авто для ЗСУ» та ініціативу з тактичного медичного забезпечення.
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