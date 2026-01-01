Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 5 вересня. Долар зріс ще на 12 коп, євро злетів у ціні на 29 коп, а злотий додав 7 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,72 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,93 (+29 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (+7 коп.)
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Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,72 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,93 (+29 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (+7 коп.)
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