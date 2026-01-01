Скрипаль, авіатор з Луцька, засуджений на 12 років за держзраду, в колонії жалівся журналістці на несправедливий суд

Раміни Есхакзай з'явилось нове відео, зняте у чоловічій колонії, де відбувають покарання засуджені за державну зраду. Серед героїв програми – чоловік, який під час інтерв’ю назвався ім’ям «Іван». Водночас низка ознак дозволяє припустити, що ймовірно йдеться про уродженця Луцька Іллю Сметаніна, засудженого до 12 років ув’язнення за державну зраду.



У відео чоловік розповідає про своє дитинство, захоплення авіацією, поїздки до Росії та заперечує висунуті проти нього звинувачення. Він наполягає, що не вчиняв нічого незаконного, про це пише



За даними, озвученими у програмі, засуджений – уродженець Луцька, професійний скрипаль із родини музикантів. Із дитинства він цікавився авіацією та жив неподалік військового аеродрому. Суд встановив, що у 2020–2022 роках чоловік передавав російській стороні інформацію про діяльність 204-ї бригади тактичної авіації, зокрема про типи та кількість літаків, навчальні польоти й залучений персонал. За це його засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.



Сам чоловік свою провину заперечує.



«Ні за що. Просто шили статтю, як це в кращих традиціях. Бездоказово. Абсолютно упереджений суд, жодних доказів. Максимально перешкоджали стороні захисту», – заявив він.



За його словами, перші адвокати нібито не забезпечили належного захисту.



«Перші два адвокати взагалі не захищали. Мені просто навішали і все», – сказав чоловік.



На запитання журналістки, чи писав він якісь коментарі або передавав певні позиції, які могли бути використані російською стороною, співрозмовник відповів:



«Нічого взагалі не робив, нічого проти закону».



Водночас він пояснив свою позицію щодо можливих контактів із людьми в Росії.



«Якщо в тебе, наприклад, якісь родичі чи друзі в іншій державі і вони, скажімо так, в один день стають спецагентами спецслужб даної держави, ну, про що можна говорити», – сказав він.



Окрему частину розмови присвятили його захопленню авіацією. Чоловік підтвердив, що цікавився літаками, але заперечив, що має профільну авіаційну освіту.



«Висококваліфікований спеціаліст – це людина з профільною освітою. І моя освіта жодним чином не пов’язана з авіацією. Авіація – це, я вважаю, взагалі нормальне хобі для людини чоловічої статі», – заявив він.



Він також розповів, що в різні роки відвідував авіаційні заходи в Росії, зокрема бував у Москві та Брянську. На запитання, чому після 2014 року продовжував їздити саме до Росії, чоловік відповів, що подорожував не лише цією країною.



«Я окрім Росії був ще купа де. Це я взагалі об’їздив дуже багато країн світу. Так вийшло», – сказав він.



Журналістка також запитала співрозмовника про його можливе розчарування в Україні та зацікавлення Радянським Союзом. Чоловік це заперечив і заявив, що не має друзів, які могли б підтвердити такі твердження.



«Надумати людина собі може все, що хоче. Це залежить від того, які погляди в людини», — сказав він.







Важливо зазначити, що у програмі чоловік представляється як «Іван» та його обличчя не показують. Тому стверджувати, що на відео точно Ілля Сметанін, безпосередньо за програмою неможливо.



Водночас опис біографії, походження, професії, захоплення авіацією та обставин кримінальної справи сходиться з інформацією про Іллю Сметаніна, тому ймовірно, що саме він є співрозмовником Раміни. Остаточно підтвердити особу чоловіка без офіційної заяви авторів програми або самого Сметаніна неможливо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ютуб-каналіз'явилось нове відео, зняте у чоловічій колонії, де відбувають покарання засуджені за державну зраду. Серед героїв програми – чоловік, який під час інтерв’ю назвався ім’ям. Водночас низка ознак дозволяє припустити, що ймовірно йдеться про уродженця Луцька, засудженого до 12 років ув’язнення за державну зраду.У відео чоловік розповідає про своє дитинство, захоплення авіацією, поїздки до Росії та заперечує висунуті проти нього звинувачення. Він наполягає, що не вчиняв нічого незаконного, про це пише "Конкурент" За даними, озвученими у програмі, засуджений – уродженець Луцька, професійний скрипаль із родини музикантів. Із дитинства він цікавився авіацією та жив неподалік військового аеродрому. Суд встановив, що у 2020–2022 роках чоловік передавав російській стороні інформацію про діяльність 204-ї бригади тактичної авіації, зокрема про типи та кількість літаків, навчальні польоти й залучений персонал. За це його засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.Сам чоловік свою провину заперечує.«Ні за що. Просто шили статтю, як це в кращих традиціях. Бездоказово. Абсолютно упереджений суд, жодних доказів. Максимально перешкоджали стороні захисту», – заявив він.За його словами, перші адвокати нібито не забезпечили належного захисту.«Перші два адвокати взагалі не захищали. Мені просто навішали і все», – сказав чоловік.На запитання журналістки, чи писав він якісь коментарі або передавав певні позиції, які могли бути використані російською стороною, співрозмовник відповів:«Нічого взагалі не робив, нічого проти закону».Водночас він пояснив свою позицію щодо можливих контактів із людьми в Росії.«Якщо в тебе, наприклад, якісь родичі чи друзі в іншій державі і вони, скажімо так, в один день стають спецагентами спецслужб даної держави, ну, про що можна говорити», – сказав він.Окрему частину розмови присвятили його захопленню авіацією. Чоловік підтвердив, що цікавився літаками, але заперечив, що має профільну авіаційну освіту.«Висококваліфікований спеціаліст – це людина з профільною освітою. І моя освіта жодним чином не пов’язана з авіацією. Авіація – це, я вважаю, взагалі нормальне хобі для людини чоловічої статі», – заявив він.Він також розповів, що в різні роки відвідував авіаційні заходи в Росії, зокрема бував у Москві та Брянську. На запитання, чому після 2014 року продовжував їздити саме до Росії, чоловік відповів, що подорожував не лише цією країною.«Я окрім Росії був ще купа де. Це я взагалі об’їздив дуже багато країн світу. Так вийшло», – сказав він.Журналістка також запитала співрозмовника про його можливе розчарування в Україні та зацікавлення Радянським Союзом. Чоловік це заперечив і заявив, що не має друзів, які могли б підтвердити такі твердження.«Надумати людина собі може все, що хоче. Це залежить від того, які погляди в людини», — сказав він.Важливо зазначити, що у програмі чоловік представляється як «Іван» та його обличчя не показують. Тому стверджувати, що на відео точно Ілля Сметанін, безпосередньо за програмою неможливо.Водночас опис біографії, походження, професії, захоплення авіацією та обставин кримінальної справи сходиться з інформацією про Іллю Сметаніна, тому ймовірно, що саме він є співрозмовником Раміни. Остаточно підтвердити особу чоловіка без офіційної заяви авторів програми або самого Сметаніна неможливо.

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