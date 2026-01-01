Ексдиректора шахти на Волині засудили до 5 років за незаконні премії





Нововолинський міський суд призначив йому п’ять років ув’язнення, пише



Як встановив суд, у 2012–2014 роках Стебаков, очолюючи підприємство, видавав накази про преміювання себе та інших працівників. Водночас шахта не виконувала планові показники з видобутку та реалізації вугілля, а фактичний фонд оплати праці перевищував розрахунковий.



За галузевими нормами та колективним договором для таких виплат необхідно було отримати дозвіл власника підприємства. Однак директор цього не зробив.



Суд встановив щонайменше три епізоди незаконного преміювання. У листопаді 2012 року працівникам виплатили 25 099 грн премій, з яких 6061 грн отримав сам директор. У липні 2013 року премії склали ще 15 026 грн, а у квітні 2014-го — 11 154 грн, з яких 1906 грн дісталися Стебакову.



Суд визнав екскерівника винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України. Окрім п’яти років ув’язнення, йому заборонили протягом трьох років обіймати керівні посади.



Також Стебаков має відшкодувати ДП «Волиньвугілля» 51 279 грн завданої шкоди. Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишнього директора шахти «Бужанська» у Нововолинську Миколу Стебакова визнали винним у зловживанні службовим становищем.Нововолинський міський суд призначив йому п’ять років ув’язнення, пише ua.news Як встановив суд, у 2012–2014 роках Стебаков, очолюючи підприємство, видавав накази про преміювання себе та інших працівників. Водночас шахта не виконувала планові показники з видобутку та реалізації вугілля, а фактичний фонд оплати праці перевищував розрахунковий.За галузевими нормами та колективним договором для таких виплат необхідно було отримати дозвіл власника підприємства. Однак директор цього не зробив.Суд встановив щонайменше три епізоди незаконного преміювання. У листопаді 2012 року працівникам виплатили 25 099 грн премій, з яких 6061 грн отримав сам директор. У липні 2013 року премії склали ще 15 026 грн, а у квітні 2014-го — 11 154 грн, з яких 1906 грн дісталися Стебакову.Суд визнав екскерівника винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України. Окрім п’яти років ув’язнення, йому заборонили протягом трьох років обіймати керівні посади.Також Стебаков має відшкодувати ДП «Волиньвугілля» 51 279 грн завданої шкоди. Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.

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