Пенсіонер з Луцька виграв у лотерею майже 300 тисяч гривень

Володимир навіть не здогадувався про свій виграш.



Про це повідомляє ТОВ "М.С.Л.", пише



Радісну новину щасливчику підтвердили вже на точці продажу лотерей, проте новоспечений переможець усе одно не до кінця вірив:



– У вас тут такий великий виграш!



– Як? Та не може такого бути, там же нічого немає.



Цікаво, що напередодні виграшу йому наснився сон, у якому йшлось, що має випасти певна комбінація, яку він і вибрав, що призвело до збільшення суми виграшу в 4 000 разів.



Наразі радісну новину лучанин тримає у секреті від рідних, щоб потім зробити їм сюрприз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсіонер з Луцька придбав білет лотереї «Лото ТАРО» після віщого сну, а через декілька днів дізнався про виграш у 292 000 гривень. Щоправда, спочатку паннавіть не здогадувався про свій виграш.Про це повідомляє ТОВ "М.С.Л.", пише ВолиньUA Радісну новину щасливчику підтвердили вже на точці продажу лотерей, проте новоспечений переможець усе одно не до кінця вірив:– У вас тут такий великий виграш!– Як? Та не може такого бути, там же нічого немає.Цікаво, що напередодні виграшу йому наснився сон, у якому йшлось, що має випасти певна комбінація, яку він і вибрав, що призвело до збільшення суми виграшу в 4 000 разів.Наразі радісну новину лучанин тримає у секреті від рідних, щоб потім зробити їм сюрприз.

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