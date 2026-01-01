На щиті до Луцька повертається захисник України Сергій Гальцов

На щиті до Луцька повертається захисник України Сергій Гальцов
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. На щиті до Луцька повертається захисник України Сергій Гальцов.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сергій Олександрович Гальцов народився 27 березня 1992 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у Луцькому національному технічному університеті, згодом — працював на заводі «Модерн-Експо».

У 2024 році Сергій Гальцов став на захист України.

8 вересня 2024 року його життя обірвалося у бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Йому було лише 32 роки…

Рідні згадують Сергія як щиру, спокійну та доброзичливу людину. Він умів цінувати прості речі, цікавився спортом, музикою та програмуванням.

Батьків військовослужбовець втратив раніше…Серед рідних залишилися бабуся Анастасія Григорівна, тітка Марія Василівна, двоюрідні брати та сестри.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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