Стоматофобія: як подолати страх перед лікуванням зубів





Хоча насправді боятися вже немає чого. Якщо розібратися, як зараз працюють лікарі, стає зрозуміло: лікувати зуби сьогодні — це не тортури, а звичайна і цілком комфортна турбота про себе.



Звідки береться страх перед стоматологом

Більшість психологів сходяться на думці, що коріння проблеми криється у дитячому віці. Неприємні відчуття від походів до стоматологічних кабінетів у дитинстві, різких запахів та неприємних звуків залишаються на все життя. Навіть у дорослому віці біль і страх залишаються на підсвідомому рівні.



Крім того, пацієнти бояться раптового гострого болю під час маніпуляцій, втрати контролю та невідомості. Сором через незадовільний стан зубів чи відсутність профілактики також має свій вплив.



Сучасні методи знеболення та седації

Звичні процедури стали повністю безболісними. Нові препарати та технології зводять неприємні відчуття до мінімуму. Для подолання дискомфорту використовують:



місцеву анестезію нового покоління;

поверхневу седацію, що викликає легке розслаблення та ейфорію;

глибоку седацію чи медикаментозний сон.

Вибір конкретного варіанту залежить від стану здоров’я пацієнта та чутливості до певних компонентів препаратів. Таким чином, навіть найскладніше хірургічне втручання проходить без зайвого стресу.



Як підготуватися до першого візиту, якщо ви боїтеся

Щоб зменшити тривожність перед прийомом у стоматолога, варто заздалегідь все спланувати та налаштуватися на позитивний результат. Не слід призначати візит на пізній вечір. Краще обрати ранкові години, щоб відразу виконати заплановане і звільнити день для повсякденних приємних справ.



Напередодні рекомендується ознайомитися з інформацією про клініку та лікаря. Також допоможуть гарний сон та ситний прийом їжі. Із собою краще взяти навушники, щоб заспокоїтися та повністю розслабитися. Не зайвим буде попросити близьку людину підтримати у непростій ситуації.



Що запитати лікаря, щоб відчувати себе спокійніше

Побудова довірливих стосунків з дантистом зменшує тривожність під час лікування. Перед оглядом поставте питання, що стосуються:



видів процедур;

використовуваних методів анестезії;

тривалості лікування;

можливості зробити паузу.

Коли лікар показує свою впевненість та готовність дослухатися до потреб пацієнта, тривожність знижується. Прозорість та довірливі стосунки роблять свою справу.



На що звертати увагу, обираючи комфортну клініку

Вибір медичного центру має вирішальне значення для тих, хто має стоматофобію. Комфортна клініка не повинна мати лише сучасне обладнання. Якість сервісу проявляється у піклуванні про стан пацієнта. Важливу роль відіграють доброзичлива атмосфера, ідеальна чистота і відсутність черг. Саме такий сервіс пропонує





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Думка про візит до стоматолога у багатьох викликає тремтіння в колінах. Цей страх настільки розповсюджений, що лікарі навіть придумали для нього назву — стоматофобія. Це не звичайні лінощі чи небажання йти в лікарню, а справжній внутрішній блок. Через нього люди часто терплять зубний біль до останнього, відтягуючи візит місяцями.Хоча насправді боятися вже немає чого. Якщо розібратися, як зараз працюють лікарі, стає зрозуміло: лікувати зуби сьогодні — це не тортури, а звичайна і цілком комфортна турбота про себе.Більшість психологів сходяться на думці, що коріння проблеми криється у дитячому віці. Неприємні відчуття від походів до стоматологічних кабінетів у дитинстві, різких запахів та неприємних звуків залишаються на все життя. Навіть у дорослому віці біль і страх залишаються на підсвідомому рівні.Крім того, пацієнти бояться раптового гострого болю під час маніпуляцій, втрати контролю та невідомості. Сором через незадовільний стан зубів чи відсутність профілактики також має свій вплив.Звичні процедури стали повністю безболісними. Нові препарати та технології зводять неприємні відчуття до мінімуму. Для подолання дискомфорту використовують:Вибір конкретного варіанту залежить від стану здоров’я пацієнта та чутливості до певних компонентів препаратів. Таким чином, навіть найскладніше хірургічне втручання проходить без зайвого стресу.Щоб зменшити тривожність перед прийомом у стоматолога, варто заздалегідь все спланувати та налаштуватися на позитивний результат. Не слід призначати візит на пізній вечір. Краще обрати ранкові години, щоб відразу виконати заплановане і звільнити день для повсякденних приємних справ.Напередодні рекомендується ознайомитися з інформацією про клініку та лікаря. Також допоможуть гарний сон та ситний прийом їжі. Із собою краще взяти навушники, щоб заспокоїтися та повністю розслабитися. Не зайвим буде попросити близьку людину підтримати у непростій ситуації.Побудова довірливих стосунків з дантистом зменшує тривожність під час лікування. Перед оглядом поставте питання, що стосуються:Коли лікар показує свою впевненість та готовність дослухатися до потреб пацієнта, тривожність знижується. Прозорість та довірливі стосунки роблять свою справу.Вибір медичного центру має вирішальне значення для тих, хто має стоматофобію. Комфортна клініка не повинна мати лише сучасне обладнання. Якість сервісу проявляється у піклуванні про стан пацієнта. Важливу роль відіграють доброзичлива атмосфера, ідеальна чистота і відсутність черг. Саме такий сервіс пропонує стоматологічна клініка Symmetrica , роблячи лікування зубів повністю комфортним і безпечним. Знайшовши свого лікаря, ви раз і назавжди позбудетеся страху та збережете красиву усмішку.

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