6 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні, 6 вересня, святкує колишній начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради(на фото).Також особисте свято у телеоператораТакож день народження святкує єпископ Володимир-Волинський і Турійський ПЦУІменини святкують: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь» Святослав Крещук (1946-2006).Віряни вшановують сьогодні диво архистратига Михаїла.6 вересня в Україні святкують День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Це свято було встановлене Кабінетом Міністрів України 2021 року. День присвячений визнанню професіоналізму адміністраторів ЦНАП, які забезпечують високий рівень довіри громадян до сервісів від органів влади. Адміністратори ЦНАП відіграють важливу роль у наданні якісних адміністративних послуг громадянам та бізнесу, допомагаючи вирішувати різноманітні життєві ситуації. ЦНАПи стали ключовими пунктами обслуговування громадян, забезпечуючи зручність та швидкість надання послуг. Вони також допомагають людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм необхідну підтримку.Також 6 вересня День боротьби з прокрастинацією. Цей день присвячений боротьбі з відкладанням важливих справ на потім, що є поширеною проблемою в сучасному світі. Прокрастинація може призводити до різних негативних наслідків, таких як зниження продуктивності, стрес та проблеми з кар’єрою. Тому цей день нагадує нам про важливість організації часу та виконання завдань вчасно.