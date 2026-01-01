Юна скрипалька з Волині здобула першу премію на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 08:20
Учениця Турійської музичної школи Злата Кібиш здобула першу премію на IV Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «AMORE».
Про перемогу юної скрипальки повідомили у Турійській музичній школі у Фейсбук.
До участі в конкурсі Злату підготували викладачка Людмила Массалига та концертмейстерка Інна Бига.
У музичній школі привітали ученицю з результатом та побажали їй нових творчих здобутків і перемог на сцені.
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Про перемогу юної скрипальки повідомили у Турійській музичній школі у Фейсбук.
До участі в конкурсі Злату підготували викладачка Людмила Массалига та концертмейстерка Інна Бига.
У музичній школі привітали ученицю з результатом та побажали їй нових творчих здобутків і перемог на сцені.
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