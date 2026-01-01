Юна скрипалька з Волині здобула першу премію на міжнародному конкурсі

Злата Кібиш здобула першу премію на IV Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «AMORE».



Про перемогу юної скрипальки повідомили у Турійській музичній школі у Фейсбук.



До участі в конкурсі Злату підготували викладачка Людмила Массалига та концертмейстерка Інна Бига.



У музичній школі привітали ученицю з результатом та побажали їй нових творчих здобутків і перемог на сцені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учениця Турійської музичної школиздобула першу премію на IV Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «AMORE».Про перемогу юної скрипальки повідомили у Турійській музичній школі у Фейсбук.До участі в конкурсі Злату підготували викладачката концертмейстеркаУ музичній школі привітали ученицю з результатом та побажали їй нових творчих здобутків і перемог на сцені.

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