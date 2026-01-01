Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні Героєм Сергієм Гальцовим

Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні Героєм Сергієм Гальцовим
У понеділок, 7 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні Сергієм Гальцовим.

Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.

"О 9:20 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці, Рівненській, 125, де проживав військовослужбовець.

Опісля вирушать до Свято-Миколаївського храму, що у селищі Локачі, де об 11:15 відбудеться панахида. Поховають Героя на кладовищі у Локачах, де спочивають його батьки.

Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні Героєм Сергієм Гальцовим
Сьогодні, 10:24
Один із найбільших НПЗ Росії знову у вогні після атаки дронів
Сьогодні, 09:17
Юна скрипалька з Волині здобула першу премію на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 08:20
Дефіцитні товари: економіст сказав, чим треба запасатися українцям насамперед
Сьогодні, 07:15
Чи можна садити туї біля будинку: що говорять експерти та народні прикмети
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8