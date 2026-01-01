Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні Героєм Сергієм Гальцовим
Сьогодні, 10:24
У понеділок, 7 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війні Сергієм Гальцовим.
Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.
"О 9:20 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці, Рівненській, 125, де проживав військовослужбовець.
Опісля вирушать до Свято-Миколаївського храму, що у селищі Локачі, де об 11:15 відбудеться панахида. Поховають Героя на кладовищі у Локачах, де спочивають його батьки.
Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.
"О 9:20 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці, Рівненській, 125, де проживав військовослужбовець.
Опісля вирушать до Свято-Миколаївського храму, що у селищі Локачі, де об 11:15 відбудеться панахида. Поховають Героя на кладовищі у Локачах, де спочивають його батьки.
Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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