Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні Героєм Сергієм Гальцовим

Сергієм Гальцовим.



Про це



"О 9:20 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці, Рівненській, 125, де проживав військовослужбовець.



Опісля вирушать до Свято-Миколаївського храму, що у селищі Локачі, де об 11:15 відбудеться панахида. Поховають Героя на кладовищі у Локачах, де спочивають його батьки.



Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 7 вересня, відбудеться прощання з полеглим на війніПро це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради."О 9:20 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до будинку на вулиці, Рівненській, 125, де проживав військовослужбовець.Опісля вирушать до Свято-Миколаївського храму, що у селищі Локачі, де об 11:15 відбудеться панахида. Поховають Героя на кладовищі у Локачах, де спочивають його батьки.Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і достойно провести його в останню дорогу", - йдеться в повідомленні.

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