Міноборони вперше підтвердило, що над Україною почав бойові вильоти літак, який ще у 2024-му подарувала Швеція

Міноборони вперше підтвердило, що над Україною почав бойові вильоти літак, який ще у 2024-му подарувала Швеція
Шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, про передачу Україні якого Швеція оголошувала ще у 2024 році, почав бойові вильоти над Україною з березня 2026 року.

Про це йдеться у звіті Міноборони України про допомогу Коаліції спроможностей повітряних сил, пише Громадське.

В українському оборонному відомстві розповіли, що такий літак ДРЛВ здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів.

Разом із винищувачами F-16, Mirage 2000, які вже має Україна, та Gripen, які Києву мають передати з 2027 року, ASC 890, мовляв, формує основу сучасної мережево-центричної системи повітряного бою за стандартами НАТО.

Нагадаємо, у травні 2024 року Швеція оголосила про надання Україні найбільшого на той час від початку повномасштабного російського вторгнення пакета допомоги на понад 1 мільярд доларів. До нього ввійшов літак повітряного спостереження та управління ASC 890.

З того часу в мережі неодноразово з’являлися чутки про появу цього літака в українському небі. Так, торік у квітні ресурс Flightradar фіксував у небі над Львовом пересування невідомого літака під назвою Welcome — тоді цей рейс був найбільш відстежуваним у всьому світі. Згодом із посиланням на невідомі джерела у Flightradar заявили, що цим літаком був саме шведський ДРЛВ.

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Теги: Росія, війна
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