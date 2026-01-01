На Волині відкрили меморіальні дошки шістьом загиблим воїнам





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Цього дня на фасаді рідної гімназії увічнили імена ще шістьох полеглих Героїв – Володимира Жолкіна, Сергія Козолупа, Олександра Миколайця-Пресекоряна, Юрія Глуся, Дмитра Олівка та Сергія Карабася.



Їхні імена доповнили вже встановлені раніше меморіальні дошки на честь випускників гімназії – Дмитра Головіна, Андрія Нікончука, Андрія Рудакова, Віктора Музичука, Євгена Ворошика та Павла Плісака.

Таким чином, сьогодні у стінах рідної гімназії вшанували пам’ять 12 випускників, які віддали свої життя за Україну.



На пам’ятний захід зібралися рідні та близькі полеглих Героїв, від Володимирської міської ради був присутній секретар Іван Юхимюк, директорка гімназії Ірина Костюк, начальник Володимирського районного ТЦК та СП майор Кирило Ізотов, педагогічний колектив та учні гімназії, духовенство та громадськість.



Присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання.



Відтепер імена Дмитра Головіна, Андрія Нікончука, Андрія Рудакова, Віктора Музичука, Євгена Ворошика, Павла Плісака, Володимира Жолкіна, Сергія Козолупа, Олександра Миколайця-Пресекоряна, Юрія Глуся, Дмитра Олівка та Сергія Карабася назавжди залишатимуться на стінах їхньої рідної гімназії. Пам’ять про них житиме у спогадах рідних, учителів, друзів та однокласників, а їхні імена назавжди залишаться частиною історії гімназії та України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирській гімназії №5 імені Анатолія Кореневського відбувся пам’ятний захід з нагоди відкриття меморіальних дошок на честь випускників закладу, які віддали свої життя, захищаючи Україну.Про це повідомили у Володимирській міській раді.Цього дня на фасаді рідної гімназії увічнили імена ще шістьох полеглих Героїв – Володимира Жолкіна, Сергія Козолупа, Олександра Миколайця-Пресекоряна, Юрія Глуся, Дмитра Олівка та Сергія Карабася.Їхні імена доповнили вже встановлені раніше меморіальні дошки на честь випускників гімназії – Дмитра Головіна, Андрія Нікончука, Андрія Рудакова, Віктора Музичука, Євгена Ворошика та Павла Плісака.Таким чином, сьогодні у стінах рідної гімназії вшанували пам’ять 12 випускників, які віддали свої життя за Україну.На пам’ятний захід зібралися рідні та близькі полеглих Героїв, від Володимирської міської ради був присутній секретар Іван Юхимюк, директорка гімназії Ірина Костюк, начальник Володимирського районного ТЦК та СП майор Кирило Ізотов, педагогічний колектив та учні гімназії, духовенство та громадськість.Присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання.Відтепер іменаназавжди залишатимуться на стінах їхньої рідної гімназії. Пам’ять про них житиме у спогадах рідних, учителів, друзів та однокласників, а їхні імена назавжди залишаться частиною історії гімназії та України.

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