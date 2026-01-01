Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 7 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 7 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 6 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 7 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. У західній половині вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.

Температура води в річці Стир +19°, в озері Світязь +13°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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